“No hay pelea”: madre de Elon Musk cancela el combate de su hijo contra Zuckerberg

La madre de Elon Musk, Maye Musk anunció a través de su cuenta Twitter que había cancelado la pelea que el propietario de Twitter había propuesto a Mark Zuckerberg.

“Y ahora la pelea ha sido cancelada. ¡Qué alivio!”, señaló Maye Musk en una serie de tuits. “En realidad, cancelé la pelea. No se lo he dicho todavía. Pero seguiré diciendo que la pelea está cancelada, por si acaso…”

Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…? https://t.co/y9gg9qrnuQ

— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023