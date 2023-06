Cher y su larga lista de amantes: a quién puso en su top 5 sexual y la estrella que la decepcionó en la intimidad

Posteado en: Internacionales, Titulares

Arjona nunca le podría cantar a Cher. Porque aunque superó con creces la marca de las siete décadas, la superestrella será siempre sinónimo de espíritu juvenil. Y no se trata de su apariencia física, sino de su costado espiritual, su decisión de vivir sin prejuicios ni preocupada por la mirada ajena. Ante cada crisis logró resurgir de las cenizas, se reinventó a sí misma y cuando se lo propuso se regresó a la cima. Es la única intérprete que consiguió meter un “top 10? de ventas en cuatro décadas consecutivas. Comparte el primer lugar de un envidiable podio con Barbra Streisand: son las dos únicas ganadoras del Oscar a la Mejor Actriz que tienen una canción número uno en las listas de Billboard. Y en su vida íntima, a lo largo de sus 77 años, le puso el cuerpo a numerosas relaciones de alto perfil. Ok, la mayoría fueron noviazgos o matrimonios frustrados, pero eso no la detuvo. Una y otra vez volvió a creer en eso del amor después del amor. Y aún va por más. ¿Será ese el secreto de la eterna juventud?

Por infobae.com

Hija de Georgia Holt -antes Jackie Jean Crouch- y del camionero John Sarkisian, Cherilyn nació en El Centro, California, el 20 de mayo de 1946. El papá abandonó a la familia cuando Cher era adolescente y su mamá se casó más tarde con el banquero Gilbert LaPiere. Su madre, que aspiraba a ser actriz y modelo, pagó las clases de actuación de su hija, que tenía dislexia no diagnosticada, lo que afectó sus estudios. Frustrada, dejó la escuela secundaria de Fresno a los 16 años para perseguir su sueño.

Warren Beatty, un “touch & go” olvidable

El primer famoso en la lista de amantes de Cher fue Warren Beatty, quien antes de casarse con Annette Bening, era un conocido Don Juan. Se conocieron en 1962, y Cher pronto se unió a una nómina que incluye a celebridades como Twiggy y Madonna. En aquel entonces, Beatty, de 25 años, mantenía una relación con su coprotagonista en Esplendor en la hierba (1961), Natalie Wood, pero eso no le impidió salir con Cher, nueve años menor que él.

Años más tarde, Cher declaró sin muchas vueltas a la revista Playboy, “Cuando tenía 16 años, me cogí a Warren Beatty. Así de fácil. Por supuesto, soy una de la larga lista. Lo hice porque mis amigas estaban locas por él, y mi madre también. Vi a Warren y lo hice. ¡Y qué decepción! No es que no fuera técnicamente bueno, o pudiera serlo, pero no sentí nada. Así que, para mí, sentí que no había razón para volver hacerlo”. Y luego remató, para terminar de sepultar al actor de Dick Tracy (1990), “Warren probablemente ha estado con todas las que conozco, y desafortunadamente yo soy una de ellas. Pero como sólo tenía 16 años, tal vez pueda salir del tema con esa excusa. No sé si era tonta entonces, pero tenía la autoestima bastante baja”.

Sonny Bono, el primer marido

1962 fue también el año que Cher conoció al aspirante a músico Sonny Bono en un restaurante de Los Ángeles. En una entrevista a Parade, recordó, “Juro por Dios que en el momento en que vi a Sonny, todos los demás en la sala desaparecieron. Era el chico más genial de todos”. La dinámica de su temprana relación fue complicada. Se fueron a vivir juntos, pero Bono insistió en mantener el asunto a nivel platónico, y le dijo a Cher que no la encontraba atractiva. Pero las cosas cambiaron una noche cuando finalmente la besó después de una cita. Se casaron en 1964 y en 1969 tuvieron una hija, Chastity Bono, quien en 2008 pasó a ser Chaz Salvatore Bono, varón transgénero y activista por los derechos de ese colectivo.

Su carrera como dúo alcanzó su punto álgido en los ‘70, con su programa de televisión y el éxito I Got You Babe. Pero detrás de escena, Sonny era un compañero autoritario. Cher le dijo a Parade que “no quería que creciera ni que tuviera ninguna libertad. No me permitía hacer nada más que trabajar. Y trabajábamos más de lo que vivíamos”. La actriz se enteró más tarde de que Sonny le fue infiel durante su matrimonio, y contempló el suicidio mientras estaban juntos. Finalmente, en 1974, se separaron. La carrera musical de Sonny se desvaneció, abandonó el mundo del espectáculo por la política de California y se convirtió en un popular congresista republicano hasta que murió en un extraño accidente de esquí en 1998. Cher pronunció el panegírico en su funeral.

El divocio más exprés de la historia

El 20 de septiembre de 1973 se inauguró el icónico club de Los Ángeles The Roxy. Cher asistió y terminó compartiendo mesa con su copropietario y también editor discográfico David Geffen. Él hombre quedó obnubilado. Según la biografía de Tom King, The Operator: David Geffen Builds, Buys, and Sells the New Hollywood, la invitó a cenar la noche siguiente. Ambos estaban locos el uno por el otro. Al año se comprometieron y Geffen colmó a su prometida de extravagantes regalos. Pero en breve Cher dejó a Geffen por Greg Allman, el rubio líder de la Allman Brothers Band. Geffen quedó tan devastado que amenazó con emprender acciones legales. Sin embargo, con el tiempo, pareció superarlo y a mediados de los ‘90 se declaró homosexual.

El 30 de junio de 1975, cuatro días después de firmar su divorcio con Sonny Bono, Cher se casó con Gregg Allman. El carácter errático de Allman hizo que la relación fuera difícil. Según Rolling Stone, en la primera cita que tuvieron como pareja, Allman se desmayó por el consumo de heroína en el baño. Cher le dio otra oportunidad, pero sus problemas con las sustancias continuaron a lo largo de una relación que incluyó un divorcio, un nuevo matrimonio, un hijo -Elijah Blue Allman- y una colaboración en un álbum.

A finales de los ‘70, Cher estaba agotada, y le dijo a People, “El padre de Elijah es absolutamente inútil. Él no vale la pena en absoluto. No ha llamado a Elijah en dos años; es el esposo y el padre más amable y cariñoso. Pero luego, se olvida y todo se va a la mierda”.

Para leer la nota completa pulse Aquí