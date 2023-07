VIDEO: Grupo de venezolanos intenta desesperadamente cruzar a EEUU en busca del sueño americano

En un hecho que se ha vuelto recurrente en los últimos días, un nuevo grupo de venezolanos intentó ingresar a los Estados Unidos por la frontera con México, específicamente en el sector de Eagle Pass, estado de Texas. El periodista Jorge Ventura, perteneciente a la cadena de noticias News Nation Now, fue el encargado de dar a conocer la información este domingo.

De acuerdo con el reporte de Ventura, los inmigrantes provenían de Valencia, estado Carabobo, en Venezuela. Intentaron cruzar hacia Texas, buscando mejores oportunidades y condiciones de vida en el país norteamericano.

La noticia también fue respaldada por Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas – Región Sur, quien corroboró el intento de ingreso irregular de este grupo de venezolanos en la zona mencionada.

Cabe destacar que este no es el único incidente registrado en Eagle Pass recientemente, ya que hace apenas una semana, las autoridades informaron sobre la detención de 39 venezolanos que también intentaron ingresar a los Estados Unidos de manera irregular.

Reporting from Eagle Pass – Triple digit temperatures here at the border hasn’t slowed down migrants from attempting to cross into the U.S. A 9 month old baby can be seen in the waters of Rio Grande with a group from Venezuela blocked from crossing into the U.S. @NewsNation pic.twitter.com/6ydrj6SqoJ

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) July 2, 2023