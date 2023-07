¡Pequeño héroe! Niño protegió a su padre de una caída mortal y el VIDEO conmovió a todos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un niño de 6 años se ha convertido en un verdadero héroe al sujetar una escalera rota para evitar que su padre se caiga. El conmovedor incidente fue capturado por las cámaras de vigilancia y se ha vuelto viral en las redes sociales en los últimos días.

lapatilla.com

El video muestra a un hombre identificado como Du, realizando labores de reparación en el tejado de su casa ubicada en la provincia de Hebei, al norte de China. En un instante inesperado, la escalera en la que se encontraba apoyado se rompe, poniendo en peligro la seguridad de Du. Sin embargo, su valiente hijo, que se encontraba cerca en ese momento, no dudó en tomar acción inmediata.

Daddy's little man! After the bamboo ladder suddenly broke, a boy held it tightly for his dad to safely descend. pic.twitter.com/DxtW8BxPPA

— Beautiful China (@PDChinaLife) June 27, 2023