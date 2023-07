El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de julio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Si quieres lograr mejores resultados reconoce tus límites y crea un plan. Puede que tengas que hacer esfuerzos extras, buscar ayuda y esperar más tiempo de lo que pensabas, incluso realizar un estudio, porque necesitas estar más preparada. Pero, ¿que importa? Tu meta es crecer a nivel laboral y profesional.

Tauro

Quieres que tu pareja cambie y pretendes que suceda a la fuerza, pero así no funciona la vida y mucho menos las relaciones. Cada uno es como es y aunque el ser amado puede ayudarte a ser mejor persona, nadie puede cambiar a nadie. La clave de las relaciones es aceptar al otro tal cual es.

Géminis

Haz cada día algo diferente. Si caes en rutinas te aburrirás y darás menos de ti. Puede que no sea tal fácil porque hay cosas que siempre debes hacer igual y que por ende no pueden cambiar, como por ejemplo, dinámicas y horarios laborales, pero eso no quita que te aventures a algo nuevo, que rompa tu rutina en tus tiempos libres.

Cáncer

No esperes resultados inmediatos. Ve poco a poco, al ritmo necesario, que no necesariamente es el que te gustaría. Hoy es un día de tomar decisiones que tendrán resultados a largo plazo, en un principio el cambio será palpable, incluso impactante, por lo que la paciencia y la perseverancia serán imprescindibles.

Leo

Se tú mismo y haz lo que te gusta, a tu manera, con tus propias reglas, pero con respeto al orden natural de las cosas. No pretendas apresurar nada, porque sin darte cuenta puedes perderlo todo. Además ¿Cuál es el apuro? Ve paso a paso, en el camino cambiará una que otra cosa, pero lo importante es llegar al final.

Virgo

Estás tan enfocado en otros asuntos que hoy los temas del corazón no tienen gran importancia para ti y mucho menos si están envueltos en dramas o en dimes y diretes. Si se presenta algún show sentimental no lo evadas, pero tampoco le digas la corriente. Busca soluciones inmediatas y sigue con lo tuyo.

Libra

Hoy estás más enfocado que nunca. Tienes metas fijas y sabes cómo alcanzarlas, el tiempo se acorta y estás consciente de que no puedes ni debes perder ni un minuto más. Has dejado que algunas cosas se salgan de control y aunque ahora debes esforzarte más, los resultados valdrán el tiempo y dedicación. Así que, manos a la obra.

Escorpio

No puedes esperar más tiempo. Has dado varias oportunidades y nada avanza. Ahora estás aquí, en el punto de partida nuevamente, un poco cansado y desalentado, sin saber qué hacer y sin ganas de esforzarte, pero si no pones de tu parte, nada funcionará, o por lo menos no como deseas. Quizá es hora de buscar ayuda de un profesional.

Sagitario

Marcas la diferencia. Tienes ideas increíbles, pero te falta confianza suficiente para ponerlas en práctica. Comienza con una a la vez, imprime toda la energía que puedas y por supuesto, dale ese toque tan personal que te caracteriza que permitirá que destaques por encima de los demás.

Capricornio

Hoy el cielo es el límite. No hay obstáculos que puedan hacer que desistas de tus metas, y mucho menos que pierdas la confianza en ti mismo, sin embargo, para llevar al éxito necesitas relajarte o colapsaras. Respira profundo y se práctico. Corta lo que ya no funciona y actívate con lo que si.

Acuario

Si algo no sale como esperabas. ¿Que importa? Aún queda mucho por vivir, mucho por hacer y mucho por disfrutar. En la vida todo va y viene y siempre habrán nuevas oportunidades. La vida es más simple de lo que parece, somos nosotros mismos los que la complicamos, porque nos aferramos a personas y situaciones y lo que es peor, nos dejamos llevar por nuestras emociones.

Piscis

Hoy más que nunca necesitas ser reflexivo y prudente, paciente y tolerante. Haz un análisis de los pro y los contra. Ten presente tus debilidades y domínalas lo más pronto que puedas. Saca provecho a tus fortalezas y bajo ningún concepto tomes decisiones a la ligera, porque tu futuro depende de cada paso que des hoy.