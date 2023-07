Varios heridos por un atropello masivo intencionado en Tel Aviv (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Siete personas resultaron heridas este martes después de que un palestino que conducía un vehículo en Tel Aviv atropellara intencionalmente a varios peatones para luego apuñalar a otros más, informó la Policía de Israel, en medio de una escalada del conflicto palestino-israelí.

“Un sospechoso que conducía un vehículo golpeó a los peatones que se encontraban en el centro comercial de la calle Pinchas Rosen (Tel Aviv), salió del vehículo y apuñaló otros con un objeto afilado”, indicó un comunicado de la Policía.

“El terrorista fue neutralizado por un civil”, precisó un portavoz policial a EFE sin dar más detalles sobre el agresor.

Hasta el momento no se ha revelado oficialmente la identidad del agresor, pero las autoridades israelíes suelen emplear la palabra “terrorista” cuando se trata de un palestino cometiendo un crimen por motivos nacionalistas.

Medios hebreos lo han identificado como Hasin Jalila, de 23 años, residente del pueblo de Samu, al sur de Cisjordania, que entró a Israel con un permiso para recibir tratamiento médico.

Según la Policía, “siete personas resultaron heridas en el incidente: tres de ellas en estado grave, dos en estado moderado y dos en estado leve, que fueron evacuados a los hospitales de Bilinson e Ichilov”.

“Llegamos al lugar con ambulancias de cuidados intensivos. Vimos que era una escena muy grave, y cinco heridos estaban tirados cerca de una parada de autobús, una mujer de 46 años estaba tirada en la acera estando consciente y sufriendo daños en varios sistemas, otras cuatro personas heridas de unos 30 años sufrieron heridas moderadas y leves y fueron trasladadas al hospital en una ambulancia de cuidados intensivos”, explicó el paramédico Alon Shonim, del servicio de emergencias Magen David Adom.

Peritos y elementos de la Policía se encuentran desplegados en la zona para iniciar las averiguaciones.

Este incidente se produce mientras el Ejército israelí continúa por segundo día consecutivo una agresiva operación en el campo de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada, la de mayor envergadura desde la Segunda Intifada.

Esta operación ha desencadenado graves enfrentamientos con las milicias locales que han dejado hasta el momento 10 palestinos muertos y más de 100 heridos.

El movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza y es considerado terrorista por Israel y Estados Unidos, amenazó con vengarse contra Israel y este martes elogió el ataque como una “venganza heroica por la operación de Yenín”

Cisjordania vive su mayor pico de violencia desde la Segunda Intifada (2000-2005), y vive este 2023 su año más mortífero desde hace dos décadas, con 153 palestinos muertos en el contexto del conflicto, la mayoría milicianos en enfrentamientos armados con tropas israelíes, pero también civiles, incluidos 26 menores.

Simultáneamente el área ha visto la proliferación de nuevos grupos armados palestinos, que realizan cada vez más ataques y han dejado 25 muertos del lado israelí, la mayoría colonos y cinco de ellos menores.

EFE

?#BREAKING: At least five people injured in suspected car-ramming attack in Tel Aviv, #Israeli media say pic.twitter.com/LpoHdp6Ev5

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 4, 2023