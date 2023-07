Bombazo: David de Gea abandonará el Manchester United

Posteado en: Deportes, Titulares

El español David de Gea abandonará el Manchester United, tras no renovar su contrato con el club inglés.

“Es tiempo de ir a por otro reto. Mánchester siempre estará en mi corazón”, publicó hoy el jugador.

De Gea, de 32 años, se marcha del United tras doce años en los que conquistó una Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Europa League, además de ser distinguido en tres ocasiones con el premio Matt Busby, que reconoce al mejor jugador del United en la temporada.

El de Illescas terminó contrato el pasado 30 de junio y, pese que llevaba muchos meses en conversaciones para renovarlo, no ha llegado a un acuerdo con el club, que le pedía una rebaja considerable de su sueldo.

Según informó The Athletic, el United le ofreció un primer contrato con un sueldo inferior al que tenía De Gea y, una vez que el español aceptó, el club se echó para atrás y le ofreció un sueldo más pequeño.

Esto provocó las protestas del portero, que publicó un emoticono de aburrimiento, demostrando su frustración con el club en el que ha pasado las últimas doce temporadas de su carrera deportiva.

“Me gustaría mandar este mensaje de despedida a todos los aficionados del Manchester United. Me gustaría expresar mi gratitud por el amor que me han dado en los últimos doce años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Alex Ferguson me trajo a este club. Me ha producido mucho orgullo cada vez que me he puesto esta camiseta y representar a esta institución, la más grande del mundo. Ha sido un periodo inolvidable. Nunca pensé cuando me fui de Madrid que lograríamos todo esto”, explicó el español.

“Ahora es tiempo de ir a por otro reto. Mánchester siempre estará en mi corazón”, añadió.

De Gea se marcha con 545 partidos disputados en el United y dos Guantes de Oro ganados de la Premier League. Queda libre y podrá negociar con cualquier club.

EFE