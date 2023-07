Absolvieron a la leyenda del Manchester United Ryan Giggs en el juicio por violencia contra su pareja

Posteado en: Deportes, Titulares

Tras cuatro semanas de debate, los encargados de juzgar al ex futbolista y actual entrenador de 48 años no lograron ningún veredicto.

Por infobae.com

Después de un proceso de casi tres años, el jurado en el juicio de Ryan Giggs no consiguió llegar a un veredicto sobre los cargos de violencia doméstica contra el ex Manchester United. El juicio del ex jugador de 48 años duró cuatro semanas, pero luego de más de 20 horas de deliberaciones, el jurado de siete mujeres y cuatro hombres no lograron ningún veredicto.

Giggs iba a enfrentarse potencialmente a un nuevo juicio el 31 de julio, pero desde la parte acusadora se mostraron poco convencidos de continuar y decidieron retirarse. El ex Manchester United fue acusado de agresión y uso de conducta coercitiva contra una ex novia y negó todos los cargos.

La fiscalía dijo que Giggs agredió a Kate Greville, causándole lesiones corporales, en la casa de él en Worsley, en el área de Manchester, en noviembre del 2020. Fue acusado además de agresión a la hermana menor de Greville, Emma, durante el mismo incidente, además del uso de conducta controladora y coercitiva hacia su antigua novia entre agosto del 2017 y noviembre del 2020.

Según detalló The Sun, el fiscal Peter Wright KC le explicó al Tribunal de Manchester que no tenían evidencias formales para ofrecer. Mientras que el abogado de la mujer indicó que su cliente “no estaba dispuesta” a declarar en un nuevo juicio, después de verse muy afectada tanto ella como su hermana en la primera comparecencia. “Ryan Giggs es absuelto y no enfrentará otro nuevo juicio”, tituló ese diario.

Se iba a llevar a cabo un nuevo juicio el 31 de julio (Reuters)

El representante legal del ex futbolista reconoció que estaba “profundamente aliviado” después de haber luchado durante tres años para limpiar el nombre de su defendido: “Ahora buscará reconstruir su vida como un hombre inocente”. Cabe recordar que Giggs renunció como entrenador del equipo internacional de Gales en julio del año pasado a raíz de las acusaciones.

