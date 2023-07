The Flash ya no es solo una película, ahora además es un NFT

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

The Flash apenas un mes en los cines, y sus pobres cifras de ventas son solo un capítulo más de una película cuya producción ha estado tan llena de incidencias que casi merece una película propia. Por si las cosas no eran ya lo bastante raras para el film, ahora Warner Bros ha decidido convertirla en un NFT.

Por: Gizmodo

La historia se explica sola, aunque no por ello es menos insólita. Warner Bros tenía puestas muchas esperanzas en la última aventura del Barry Allen de Ezra Miller (Las tenía ahora, porque durante años la película ha estado guardada en un cajón precisamente por la deriva delictiva de su protagonista). El caso es que a The Flash no le ha ido muy bien en taquilla. Warner Bros esperaba un estreno doméstico (en Estados Unidos) de 75 millones de dólares y al final se quedó en 55. Para hacer las cosas peores, el rendimiento de la película no ha hecho más que caer desde ahí. A fecha del 15 de julio de 2023, la película solo ha logrado recaudar 106 millones de dólares en Estados Unidos. Por si buscas alguna referencia, eso son 10 millones menos que el Green Lantern de Ryan Reynolds, que está considerada una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos.

Las razones para el fracaso de The Flash son múltiples y no se ciñen solo a la controversia que rodea a Ezra Miller. Probablemente tenga que ver también con el cansancio general del público hacia el cine de superhéroes. Para empeorar las cosas, los fans de Zack Snyder la rechazaron porque no la dirige su director favorito y porque, de hecho, es un poco el último clavo en el ataúd del Snyderverse. Para los fans no snyderianos de DC, probablemente el atractivo de The Flash se ve mermado un poco por el hecho de que es la película que pone punto y final al universo de DC tal y como lo conocemos, lo que le añade ciertas dosis de nihilismo y le resta relevancia a todo lo que pase en ella.

