¿Twitter sin su icónico pájaro azul? Elon Musk así lo insinúa

El dueño de Twitter, Elon Musk, sorprendió a sus seguidores al insinuar en un tuit que podría deshacerse del icónico logotipo del pájaro azul de la red social.

En su lugar, el magnate propuso un nuevo diseño basado en una aplicación de todo llamada “X”, que ha mencionado en el pasado como una de sus creaciones.

“Pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros”, tuiteó Musk, acompañando el mensaje con una imagen del pájaro azul tradicional sobre un fondo marmolado blanco y negro.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023