Los actores que se niegan a tener un doble de acción y hacen las escenas peligrosas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

No solo es Tom Cruise el único que intenta prescindir de especialistas, otros actores y actrices también lo hacen.

Por infobae.com

Con películas como Oppenheimer o Misión Imposible: Sentencia Mortal -Parte 1 en la cartelera, se está demostrando que el cine auténtico y real aun sigue vivo. La primera por no hacer uso en ningún momento del llamado CGI (los efectos digitales creados por computadora), fiel al estilo de Nolan de ser lo más verosímil posible, y la segunda por no hacer uso de especialistas o dobles de acción, fiel al estilo de Tom Cruise de trabajarse sus propias escenas aunque estas puedan poner en peligro su integridad física, cuando no su vida.

Pero, más allá de la cartelera, resulta que Cruise no es el único actor que realiza escenas de riesgo sin necesidad de un especialista. Es cierto que no hay nadie mejor que él en lo suyo, pero aun así en los últimos años ha aparecido una camada de actores y actrices que demuestran que otro cine es posible sin pantallas verdes y sin dobles de acción. Aquí te traemos algunos ejemplos, desde actores que podrías esperar como Keanu Reeves a intérpretes más insospechados como Zendaya.

Zendaya

La actriz procedente de Disney Channel y famosa por series como Euphoria o las últimas películas de Spider-Man es uno de los sorprendentes nombres en esta lista. Y no precisamente se debe a que se balancee por Manhattan junto a Tom Holland, pues no se trata de esa película. Al contrario, es otro de sus grandes filmes para los que la actriz entrenó concienzudamente sus dotes de trapecista. ¿Alguna idea? Efectivamente, estamos hablando de El gran showman, para la que no precisó de dobles en algunas escenas de cierto riesgo. Eso sí, se tuvo que pelear en más de una ocasión con su compañero de reparto y de número circense, Zac Efron: “A veces nos dábamos muchos golpes”.

Jacob Elordi

Otro compañero de reparto de Euphoria y buen amigo de Zendaya integra esta lista, y este sí lo hace por la famosa serie de HBO. Elordi da vida a Nate, probablemente el personaje que se ve envuelto en más escenas físicas y para las cuales decidió junto al director Sam Levinson tomar parte activa en ellas. La mayoría de las escenas que vemos en la serie están interpretadas por el propio Elordi, incluso la pelea en la segunda temporada que involucra a su personaje y al del recientemente fallecido Angus Cloud, Fezco: “Rodarla fue increíble. Contamos con nuestro gran coordinador de acrobacias, Jeff Barnett, que es una leyenda. Nos metió en un espacio en el que Angus y yo nos volvíamos locos el uno al otro, y Angus me rompía botellas de azúcar en la cabeza. Fue brutal. Sin duda fue brutal”.

Kristen Stewart

Otro nombre que quizá nadie esperaría ver en esta lista es el de Kristen Stewart, la protagonista de la saga Crepúsculo. Y es que no sabemos si adquirió habilidades vampíricas o licántropas de aquella experiencia que la actriz se ha ido animando a participar en grandes películas de acción desde entonces -la última de ellas la claustrofóbica Underwater– y en algunas incluso sin necesidad de especialistas, como fue el caso de Blancanieves y la leyenda del cazador, aunque no lo pasó del todo bien. “Tuve que saltar desde acantilados y montar a caballo, y eso me aterroriza. No me gustó nada tener que hacer todo eso. No me gusta, lo odio. Una vez me caí de un caballo y me hice mucho daño. Me rompí y me disloqué el codo cuando tenía nueve años”

Ryan Reynolds

Si hay un actor que se ha especializado en el cine de acción en los últimos años, ése es Ryan Reynolds. El que empezase realizando comedias absurdas y comedias románticas con Sandra Bullock ha terminado alzándose como un elegido para las películas de superhéroes y otras de acción como Eternal, Free Guy o El proyecto Adam. Y claro, su implicación ha sido tal que ha terminado por asumir buena parte de sus escenas de acción. Sin embargo, el actor tuvo incidente durante uno de sus rodajes y tuvo que acudir varias veces al médico, que acabó proponiéndole una evidente solución: “Recuerdo al médico sentado en la consulta -era más o menos la séptima vez que iba ese año- y escribe una receta, arranca la nota y pone ‘Doble’.

Sandra Bullock

A Sandra Bullock precisamente, compañera de Reynolds en La proposición, se la conoce por ser una de las grandes actrices que procura no requerir de dobles. La actriz tiene una larga experiencia con películas de acción desde prácticamente Miss Agente Especial y que continúa a día de hoy con películas como La ciudad perdida o Bullet Train. No obstante, con los años se ha ido pensando eso de hacer todas las escenas peligrosas, especialmente desde que es madre: “Insisto en hacer mis escenas de riesgo todo el tiempo. Pero una cosa que te hace reconsiderar hacer tu toma es tener un hijo. Te dices: ‘¿Y si me caigo y muero en esta? ¿Sería una decisión inteligente?”.

Drew Barrymore

Lo que comenta Bullock es precisamente algo parecido a lo que le sucedió a Drew Barrymore, quien durante un tiempo realizaba muchas de sus escenas de acción. Sin embargo, la protagonista de 50 primeras citas se encontró con un grave accidente en su serie Santa Clarita Diet, y desde entonces ya no se juega el cuello. “Nunca volveré a hacer mis propias escenas de riesgo. Fue el final de una era maravillosa. Puedo echar la vista atrás a un montón de películas en las que siempre me lancé. Lo hice en Los ángeles de Charlie. Pero nunca volveré a hacer una acrobacia porque podría haber muerto, y daba mucho miedo”.

Keanu Reeves

Por último, pero no menos importante, encontramos al gran especialista de acción con permiso de Tom Cruise. Keanu Reeves lleva haciendo películas de acción prácticamente toda la vida y, que no engañe su apariencia, eso es mucho tiempo ya. Pero lo que tiene más mérito no es que se conserve tan bien para sus 58 años, sino que lo haga mientras además realiza sus propias escenas de acción. Las últimas nada menos que en John Wick 4, el personaje con el que está alcanzando su mayor éxito pero también con el que está yendo al límite de su capacidad física.