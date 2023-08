VIRAL: Ed Sheeran interrumpió su concierto para revelar el sexo del bebé de una pareja en el público (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Como parte de su exitosa gira +–=÷x, Ed Sheeran brindó un show este 5 de agosto en el estadio Arrowhead de Kansas City. El concierto se estaba llevando a cabo con total normalidad hasta que una pareja que alzaba un cartel sobre ellos pidieron que pasaran un mensaje al intérprete de Shape of You.

El músico finalmente recibió el mensaje donde la pareja le pidió que revelara el sexo de su bebé ante los casi 77 mil espectadores, haciendo de este momento algo muy especial, así lo reseñó INFOBAE.

Fue así que Sheeran decidió interrumpir su interpretación de Perfect en su concierto para cumplir el deseo de sus fanáticos. “Volveré a cantar ‘Perfect’, pero siento que esta es la primera vez que hago algo así”, dijo el músico mientras abría el sobre generando mucha emoción en el público mientras repetía la frase “aquí vamos”. Después algunos segundos que parecieron eternos, Sheeran soltó la noticia: “¡Es una niña!”, causando euforia en el que es considerado el estadio más ruidoso de todo Estados Unidos.

El video que compartió Sheeran del emotivo momento también mostró a la pareja entre el público. La mujer, vestida con un vestido blanco estaba conmovida hasta las lágrimas, mientras que el hombre usaba una gorra al revés y lucía una enorme sonrisa. Sheeran les devolvió a los felices padres los papeles que decían el sexo de la bebé, mientras los felicitaba y les compartía su experiencia como padre.

“Puedo decirles, como padre de dos hijas, es increíble. Es increíble. Felicidades”.

A tan sólo unas horas de haberse subido, el video de Sheeran ya cuenta con casi 150 mil reacciones y cientos de comentarios en los que los usuarios hablaron de cómo se vivió el momento en el estadio, además de compartir anécdotas relacionadas a la enorme influencia que ha tenido la música de Sheeran en sus vidas. Incluso la misma Erica García Gómez, la mujer embarazada del concierto, se pronunció en el perfil de Sheeran para agradecer el gesto que tuvo en el Arrowhead.

“Todavía no me puedo creer que haya hecho esto por nosotros. Gracias a todos por los felices deseos, realmente lo apreciamos mucho. Pero sobre todo gracias Ed Sheeran por hacer de esta una noche para recordar. Gracias también a TeddysPhotos por capturar este momento tan especial para nosotros”.

