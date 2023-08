Cardenal Baltazar Porras considera que los problemas de Venezuela se resuelven con diálogo y acuerdos

Posteado en: Destacados, Nacionales

El Arzobispo de Caracas, cardenal Baltazar Porras, considera que para solucionar los problemas del país es necesario el diálogo y llegar a acuerdos.

lapatilla.com

“Si no hay progreso en una sociedad, si no hay el intercambio y si no hay la relación y si no hay el diálogo, que no significa el que uno esté cediendo a las cosas, pero todo en la vida se encuentra es poniéndose de acuerdo” sentenció.

Porras continúo explicando que “para ponerse de acuerdo, pues ambas partes tienen que ceder. No puede haber una imposición de ningún sector sobre otro. Eso nunca es lo que nos trae la paz y nos trae la serenidad y la posibilidad de echar adelante”.

“Entonces, es un momento que exige y es una de las exigencias que nosotros mismos como iglesia tenemos. Bueno, tenemos que buscar aquello que nos permita a todos crecer”, concluyó el clérigo .