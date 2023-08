A Biden le llueven las críticas por su negativa a responder sobre la tragedia en Hawái

Click to share on Google News (Opens in new window)

El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden respondió de manera cortante a los periodistas, cuando le preguntaron por la situación en Maui, una isla del archipiélago de Hawái, donde se presentó el incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo.

Por Semana

Ante la pregunta por la tragedia, Biden respondió apenas “sin comentarios”, después de que se le vio tomando el sol en una playa cerca de su casa de Delaware. El número de muertos por la tragedia asciende a 96 personas.

De acuerdo con el diario estadounidense New York Post, el reportero de Bloomberg y corresponsal de la Casa Blanca Justin Sink escribió en la red social X, antes conocido Twitter: “Después de un par de horas en la playa de Rehoboth, se le preguntó a @potus sobre el aumento del número de muertos en Hawái”. “‘Sin comentarios’, dijo antes de irse a casa”, dijo el periodista, que contestó el presidente.

After a couple hours on the Rehoboth beach, @potus was asked about the rising death toll in Hawaii

“No comment,” he said before heading home pic.twitter.com/Y0UmXirju9

— Justin Sink (@justinsink) August 13, 2023