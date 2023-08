¡Tremendo beta! Luego de acusaciones de abuso por actriz venezolana, Juan Pablo Raba tomó medida drástica

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Actriz venezolana aseguró que Juan Pablo Raba la acosó cuando se iniciaba en la televisión. El hecho ha generado gran controversia.

Por: Canal1

Joseline Rodríguez, es una actriz y presentadora venezolana que hace poco destapó un hecho del que habría sido víctima hace años.

Según lo contado por la mujer a Luego de la pausa, programa dirigido por Gustavo Campos, cuando ella inició su trabajo en RCTV de Venezuela el colombiano intentó sobrepasarse con ella.

En el relato, Joseline relata que al entrar al canal, Raba se le acercó para preguntarle si era nueva y de paso se ofreció a enseñarle el lugar: “Me dice: ‘¿eres nueva?’, y le digo: ‘sí, soy nueva, estoy entrando a Radio Rochela’, ‘¿conoces el canal? ¿Conoces los estudios?’, le digo que no, que le estoy haciendo un pequeño tour, y me dice que si quería podríamos ir a los estudios donde grababan las novelas”, dijo la mujer.

Fue en ese momento, que Juan Pablo se habría abalanzado hacia ella para besarla; esto asegura la actriz: “Ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano. Como pude, lo empuje, vi que entró un camarógrafo y salí corriendo”.

Asustada, Rodríguez se habría ido para el vestuario a llorar y allí le contó a las mujeres que trabajan en este espacio y la respuesta que recibió no fue alentadora: “Llegué a mi ‘locker’ a llorar y me encontré con unas vestuaristas, les dije que ese hombre, el colombiano, me intentó agarrar a meterme mano; ellas me dijeron, ‘cállate. No digas nada, porque si hablas de esto te van a echar a ti’”.

Puedes leer la nota completa en Canal1