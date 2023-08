La piloto que persigue a los narcos a más de 100 kilómetros por hora: “Me gusta el mar, la adrenalina y la velocidad”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En marzo de 2022, el ministerio del Interior se dio cuenta que estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico en las costas andaluzas, la frontera sur por donde entran los grandes cargamentos de hachís procedentes de Marruecos. Puso en marcha el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que solo incluía las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, y amplió el dispositivo de vigilancia a Granada, Almería y Sevilla. Y es que los narcos habían descubiertos nuevas rutas.

Por infobae.com

El plan anterior, el segundo, iniciado en julio de 2020, supuso en casi dos años la incautación de 814 toneladas de droga (el 90% corresponde a hachís). La verdad es que Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera –dependiente de la Agencia Tributaria– no dan abasto. Desde marzo de 2022 a marzo de 2023, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya han decomisado otras 273 toneladas dentro del III Plan, de las que el 80% es hachís. Cada día se realizan 11 operaciones policiales contra el narcotráfico.

Candela –nombre ficticio para preservar su seguridad– es piloto de una patrullera de intervención rápida de Vigilancia Aduanera en Algeciras (Cádiz), uno de los puntos más calientes en la lucha contra el narcotráfico. Atiende a Infobae España en uno de sus descansos. Gaditana, 40 años, discreta (el trabajo lo exige), lleva cinco surcando las aguas del Estrecho para perseguir a las potentes narcolanchas que intentan introducir los fardos de hachís por la costa.

Pregunta. ¿Qué tipo de embarcaciones conduce?

Respuesta. Las que que me asignan cada día. Ahora tenemos dos de 17 metros y dos de 12 metros que son semirrígidas. Y yo piloto los dos tipos.

P. ¿A qué se dedicaba antes de entrar en Vigilancia Aduanera?

R. Era piloto de la marina mercante. Además, para ser patrón en Vigilancia Aduanera hay que tener la carrera universitaria de Náutica. Soy licenciada en Náutica y Transporte Marítimo, del antiguo plan.

P. Es decir, que su mundo siempre ha estado relacionado con el mar.

R. Es que soy de Cádiz (sonríe), además, mi padre trabajaba en el astillero y mi abuelo estuvo en la Armada. En mi casa es lo que he visto. Por eso estudié Náutica. Trabajé en Barcelona, en un ferry. Y también estuve en la Armada dos años, fui marinera de cubierta. Estuve destinada en Palamós, y allí había una base de Vigilancia Aduanera y atracaba mucho frente a ellos. Y siempre decía, pues yo quiero trabajar ahí. Me interesé por el tema, me informé, me atraía mucho. Ahora puedo navegar todos los días y hacer lo que me gusta, y encima cerca de casa.

P. Así que cuando dijo en casa que iba a ser piloto de una patrullera de Vigilancia Aduanera lo vieron normal.

R. Sí, en mi caso siempre he tenido mucho apoyo de mi familia. Lo llevan muy bien. Es más, tengo hijas porque tengo el apoyo de mi familia para quedarse con ellas. La pequeña tiene dos años y medio. Y mi pareja no se dedica a nada de esto de la Náutica ni de la lucha contra los narcos.

P. ¿En qué consiste realmente su trabajo?

R. Pues para que lo entienda la gente yo soy la que lleva el barco en las persecuciones. También hacemos muchos reconocimientos rutinarios. En el campo de Gibraltar está el tema del tabaco. También inspeccionamos muchas embarcaciones con matrículas de Gibraltar o de terceros países… Yo soy la que decide en el momento de estar a bordo cuándo se interviene o a qué se le hace un reconocimiento.

P. Y luego está tu trabajo estrella, perseguir a los narcos. Mucha responsabilidad.

R. Hay dos tipos de trabajo en ese sentido. El primero, el que procede de una investigación previa. En estos casos, mi jefe se pone en contacto con nosotros y nos dice que hay que buscar una embarcación, un velero o un pesquero en una zona concreta. O el pájaro, el helicóptero, nos da un objetivo. Pero si no hay una investigación previa, tenemos solo nuestro radar y nuestros ojos para intervenir. Hay que tener en cuenta que en las patrulleras de 17 metros somos cinco compañeros, y en las de 12 somos cuatro.

P. La Lucha contra el narcotráfico supongo que copa la mayor parte de su actividad diaria.

R. Principalmente. Tenemos también mucha lucha contra el tabaco, pero esa es más difícil, es más difícil porque las embarcaciones son más pequeñas, se quedan junto a la línea de playa y eso es más difícil para nosotros con las embarcaciones que tenemos. Te diría que el 80% del trabajo es perseguir droga.

