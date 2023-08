Impresionante: Jinete quedó colgado del cuello de su caballo y lo intentó todo para salvar su vida (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El jockey panameño Abel Lezcano salvó su vida gracias a la fuerza y coraje que mostró para evitar caerse de su caballo después de que uno de sus estribos se rompiera duyrante una carrera en Chicago, el último domingo.

Por: TN

Abel Lezcano, un sobreviviente

El atleta nacido en Panamá, que ya sobrevivió a un trasplante de riñón, estaba en plena lucha por el liderazgo sobre el caballo Christmas Present, pero al principio de la carrera ocurrió lo inesperado.

Imágenes impactantes muestran al jinete caer repentinamente hacia la derecha del caballo después de perder su hierro. Pronto, Lezcano prácticamente desapareció de la vista de las cámaras de televisión mientras caía sin poder evitarlo. De manera sorprendente, cuando Christmas Present comenzó a galopar por la curva a la izquierda, el jockey consiguió agarrarse.

Una cámara frontal muestra al jockey horizontal sobre la tierra, agarrado al cuello del caballo, siendo lanzado arriba y abajo mientras uno de sus rivales observa desde la silla.

WHAT A RECOVERY ?

Jockey Abel Lezcano was able to hold on and climb back into the saddle after his stirrup broke in race 3, at Hawthorne Race Course ?

Thankfully, the pair pulled up safe and sound before the end of the race ??

? @ClubHawthorne pic.twitter.com/m29A1RbScB

— World Horse Racing (@WHR) August 22, 2023