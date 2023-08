¿Quién será el nuevo líder? El futuro del grupo Wagner sin Yevgueni Prigozhin

El futuro del polémico grupo de mercenarios Wagner está en el aire. En el misterioso accidente aéreo de este miércoles en Rusia, a medio camino entre Moscú y San Petersburgo, ha fallecido el líder, Yevgueni Prigozhin. Su muerte desde el fallido golpe hace dos meses estaba más que anunciada. Es más, hasta personalidades como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no dudaban en recomendarle que tuviera cuidado con lo que comía y vigilase su menú.

Por larazon.es

Hace exactamente un mes, el director de la CIA, William Burns, hizo declaraciones públicamente sobre lo acontecido tras el motín de los wagneritas en junio. Burns, durante el Foro de Seguridad de Aspen, fue preguntado sobre el paradero de Prigozhin. “Creo que ha estado en Minsk últimamente. No estoy seguro de que tenga planes de retirarse en los suburbios de Minsk. Pero también ha pasado tiempo en Rusia. Y creo que lo que estamos viendo es un baile muy complicado entre Prigozhin y (Vladimir) Putin”. Burns ahondó entonces en que “Putin es alguien que generalmente piensa que la venganza es un plato que se sirve frío. Así que va a tratar de resolver la situación en la medida de lo posible. Pero, de nuevo, según mi experiencia, Putin es el máximo apóstol de la venganza. Así que me sorprendería que Prigozhin se librara de más represalias por esto. En ese sentido, el presidente tiene razón. Si yo fuera Prigozhin, no despediría a mi catador de comida”.

La venganza se sirve en plato frío, por eso parece que a Putin no le valía sólo con aniquilar al líder de los Wagner. A bordo del Embraer Legacy 600, no sólo estaba Prigozhin, también su controvertido “número dos”, Dmitri Utkin. El comandante de Wagner cofundó el grupo y era uno de los hombres de máxima confianza del líder de los mercenarios, en otras circunstancias, hubiera sido el sucesor lógico.

Pero de acuerdo con la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, entre los pasajeros también figuraba su nombre.

Otro posible aspirante a líder del grupo Wagner era Valeriy Chekalov. Y sí, hay que hablar de él en pasado, porque también se encontraba a bordo del avión privado que se estrelló el miércoles por la tarde en extrañas circunstancias, aún si esclarecer. Chekalov era uno de los amigos más cercanos a Prigozhin. Estaba a cargo de la logística del grupo de mercenarios Wagner y supervisaba los contratos de Prigozhin para suministrar alimentos a los soldados. Llevaba ligado a Prigozhin desde principios de los 2000. También se encargaba de los proyectos en el extranjero de Wagner relacionados con la exploración geológica, el petróleo o la agricultura.

La BBC añade, que según la investigación All Eyes on Wagner, Chekalov estaba vinculado a la empresa Evropolis. Esta compañía cerró un lucrativo acuerdo petrolero con Siria. Pagaba a mercenarios de Wagner y les suministraba armas también.

Otros de los pasajeros de este fatídico vuelo también pertenecían al grupo Wagner, lo que les deja completamente descabezados. A bordo del avión que nunca llegó a San Petersburgo se hallaba también Yevgeni Makaryan. Este antiguo agente de Policía, se unió a las filas de los mercenarios en 2016. Su nombre de guerra era “Makar” y según Dossier Center, citado por la BBC, había luchado en Siria.

Asimismo, en la lista de pasajeros difundida por las autoridades rusas figura Sergei Propustin, quien había estado junto a los Wagner desde 2015. Su alias bélico era “Kedr”. Según Dossier Center, estaba en una unidad especial que suministraba a Prigozhin muchos de los guardaespaldas personales a Prigozhin.

Los mercenarios inundaban sus canales de Telegram con la teoría de que el avión de Prigozhin había sido derribado por la fuerza de defensa aérea rusa. “Hay rumores sobre la muerte del jefe del PMC de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nosotros decimos directamente que sospechamos que los funcionarios del Kremlin, encabezados por Putin, ¡intentan matarlo!”, se podía leer en uno de los mensajes. “Si se confirma la información sobre la muerte de Prigozhin, ¡organizaremos una segunda “Marcha de la Justicia” sobre Moscú!”, aseguraban los wagneritas, que insistían en que por su propio interés, “más vale que esté vivo…”.

"Many discussions of what Wagner will do in this situation. We'll say one thing – we're starting off. Expect us!" – reported announcement of Wagner PMC. pic.twitter.com/pzfB5ZO2CT

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023