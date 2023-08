Navíos de guerra rusos en el canal de la Mancha encienden las alarmas en el Reino Unido

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Real Marina del Reino Unido informó este jueves de que dos de sus embarcaciones y una aeronave de la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés) han monitorizado el paso de diversos navíos militares rusos por el canal de la Mancha, el mar del Norte y el Atlántico Norte.

El Ejército británico detectó en las cercanías de aguas del Reino Unido a las corvetas rusas Boikiy y Grad, el crucero lanzamisiles Mariscal Ustínov y el destructor Severomorsk, entre otros navíos, detalló la Marina en un comunicado.

La operación británica tenía como objetivo “proteger las aguas y los intereses británicos”, afirmó el teniente Sam Charleston, uno de los oficiales al mando de la fragata del HMS Portland.

In recent weeks @hms_tyne @HMSPortland and RAF P8 Poseidon aircraft have monitored movements of ??Russian warships in the English Channel, North Sea & North Atlantic.

Including corvettes RFS Boikiy & Grad, cruiser RFS Marshal Ustinov and destroyer RFS Severomorsk.… pic.twitter.com/sS3HmEUjg9

— Navy Lookout (@NavyLookout) August 31, 2023