Almagro condenó las tácticas intimidatorias del chavismo “que buscan socavar el principio de buena vecindad” en Guyana

Tras la decisión del chavismo en la que afirman que Venezuela “no permitirá que Guyana disponga ‘unilateralmente’ del territorio marítimo aún no delimitado”, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su posición.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Almagro condenó “con vehemencia las tácticas intimidatorias que buscan socavar el principio de ‘buena vecindad'”.

En el mismo mensaje en la red social, el secretario de la OEA afirmó que la Organización “reconoce el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores. Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad abordando su caso con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia”.

