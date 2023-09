Iria Puyosa: en el foro del Atlantic Council se recomendó responsabilizar a los actores del chavismo por crímenes de lesa humanidad

Click to share on Google News (Opens in new window)

Iria Puyosa, especialista en comunicación política aseguró que “Brian Ellsworth asistió al mismo evento sobre Venezuela en el Atlantic Council que yo. En un evento en una realidad paralela estuvieron algunos periodistas venezolanos que dicen que el evento concluyó recomendando flexibilizar las sanciones y aceptar las inhabilitaciones electorales”.

“Tamara Taraciuk del TheDialogue recomendó responsabilizar a los actores estatales por crímenes de lesa humanidad y encontrar otras personas en el gobierno que quieran pasar a la historia por ayudar a una transición”, señaló Puyosa.

“Bibi Borges de Cepaz dijo que las elecciones de 2024 brindan una ventana para que la comunidad internacional presiona a Venezuela sobre su historial de derechos humanos”, relató Puyosa.

Brian Ellsworth attended the same event about Venezuela at the @ACLatAm as I did.

Some Venezuelan journalists who say that the event concluded by recommending relaxing sanctions and accepting the electoral disqualifications were at an event in a parallel reality. https://t.co/L8LDB6hEWD

— Iria Puyosa (@NSC) September 20, 2023