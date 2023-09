“Yo capturé a Petro”: el revelador testimonio del coronel que detuvo al hoy presidente en sus épocas del M-19

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El coronel (r) del Ejército César de la Cruz habla, por primera vez, del operativo en el que detuvo a Petro en la época en que era guerrillero del M-19. Asegura que la Justicia Penal Militar sí lo condenó, así lo reseñó la REVISTA SEMANA.

VICKY DÁVILA: Usted participó en 1985 en el operativo en el que el hoy presidente Gustavo Petro resultó capturado en Zipaquirá cuando pertenecía al M-19. Es la primera vez que habla sobre el tema.

CÉSAR DE LA CRUZ (C.C.): No sé qué riesgo me pueda traer esta conversación porque no estamos ante una persona buena. Pero es para decir que, desde mis años muy tempranos en la vida militar, hacia 1984 y 1985, cuando tenía 20 años, vi cómo en una comunidad se atemorizaba a un grupo de personas buenas y a todo su entorno para lograr el objetivo de dominar ese municipio. No era convencerlo, sino dominarlo. Cuarenta años después, es lo que estamos viendo en Colombia. Aquí no estamos ante una persona que esté tratando de convencer y unir. Nos está tratando de dominar. Como decía Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, “no estamos ante cualquier persona, estamos ante un vengador que al que se le atraviese lo destruye o lo aparta, pero no concilia”.

V.D.: ¿Por qué decide contar esto que pasó hace tantos años?

C.C.: Quiero contarle al país muchos eventos que tal vez pueden dar una idea de por qué estamos así, por qué nos gobiernan de esta forma, y cuál es la idiosincrasia, la formación y los objetivos de la persona que nos gobierna. Me he puesto a analizar que eso que nos está pasando sucedía por aquellos años en Zipaquirá, en donde un concejal elegido bajo unas banderas tenía que ejecutar su voluntad y sus deseos a como diera lugar y a costa de lo que fuera. Es una persona que está cumpliendo lo que se trazó, a todo riesgo para una sociedad que hoy en día está sufriendo consecuencias de esas decisiones y de eso que esa persona se labró hace mucho tiempo.

V.D.: ¿Cómo empezó su historia con Petro en Zipaquirá?

C.C.: El M-19 estaba en un proceso de paz, en un cese por orden del presidente Belisario Betancur. En ese momento no podíamos ingresar al lugar donde se encontraba esa estructura del M-19 en Zipaquirá. Cuando eso pasa, llegamos allá y, a la semana de haber llegado, empezamos a sentir hostigamientos armados. Ese colegio de soldados bachilleres lo convertimos en base militar con trincheras, con costales.

V.D.: ¿Quién los hostigaba?

C.C.: Nada más y nada menos que desde el barrio Bolívar 83, donde había una estructura del M-19. Todas las mañanas izaban una bandera de ese grupo y en la noche la bajaban, con gente armada. Quien mandaba era supuestamente un concejal de Zipaquirá.

