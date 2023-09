Le negaron la visa para EEUU y durante la entrevista descubrió el error que había cometido (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una joven peruana contó en redes sociales cuáles fueron las preguntas que le hicieron durante su trámite de la visa de Estados Unidos. Además, reveló cuál fue el motivo por el que cree que se la negaron. Desde su perspectiva, hay un formulario clave al que deben ajustarse los peticionarios y ella dio respuestas que no concordaban. “Siento que ya sé en qué fallé”, señaló.

Lo primero que la mujer enfatizó fue que a su entrevista llevó varios documentos para sustentar sus respuestas, pero no le sirvieron de nada. “Llevé muchísimos papeles extras y no me pidieron ninguno. Quise entregárselos y me dijo ‘no, no es necesario’”, contó en un video en su cuenta de TikTok @claudiataboada19.

Desde ese instante, la mujer sintió que todo iría por mal camino, pero conservó la esperanza de que todo mejorara conforme avanzara el encuentro. Lo primero que le preguntaron fue cuál era el motivo por el que quería viajar a territorio estadounidense. “Quiero conocer Miami: sus playas, sus parques temáticos”, respondió la tiktoker. En su opinión, ese fue un excelente inicio, pero todo se complicó después: “Siento que esa respuesta fue buena porque vi la cara del cónsul, pero…”.

El entrevistador siguió con el proceso: “¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual trabajo?”, le dijo. La joven le contestó que solo nueve meses: “Me miró raro, sentí como que algo no andaba bien”. Enseguida, la cuestionó sobre su estado civil, si era casada y si tenía hijos, a lo que ella contestó que estaba soltera y no había dependientes.

El oficial continuó con el interrogatorio. La instó a decirle cuántos días buscaba quedarse en EE.UU. y si anteriormente había viajado a otras naciones. “Solo me puedo ausentar del trabajo 10 días… Le mencioné los países que he visitado”, respondió la joven.

La falta de vínculos en su formulario

Momentos después, el agente le pidió información de su lugar de residencia: “¿Actualmente con quién vives?”. La joven mencionó que sola debido a su trabajo, pero dicha afirmación no concordaba con lo que había puesto en el formulario: “Lo llené cuando vivía con mi mamá y mi hermano y eso decía. Ahí sentí que se me cayó la casa, pero no puedes mentir, así que siempre honesta”.

La mujer se dio cuenta de que mintió inconscientemente al asegurar que haría el viaje a Miami con su hermano, cuando no era así: “Yo había puesto que viajaba con mi hermano, que él me lo había regalado por mi graduación. Él tiene su cita hasta 2024 entonces no hice planes con él”.

