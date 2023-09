“El lado oscuro de Roger Waters”: revelaron dichos y conductas antisemitas del cantante en un documental

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras las polémicas de su última gira en las que Roger Waters se mostró sobre el escenario con indumentaria y parafernalia nazi y mensajes antisemitas, ahora un documental recopila testimonios que describen una larga historia de gestos y comentarios contrarios a los judíos a lo largo de la vida del ex líder de Pink Floyd.

Por Uriel Monterrubio | Infobae

Titulado El lado oscuro de Roger Waters (una clara referencia al famoso álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the moon), el documental dirigido por John Ware, un ex periodista de investigación de la BBC, y producido por la organización Campaign Against Antisemitsm, recopila varias declaraciones de antiguos colaboradores de Waters quienes se vieron ofendidos por sus diversos comentarios y acciones que muchos podrían considerar meramente antisemitas.

Entre las personas que compartieron su opinión sobre el caso está Norbert Statchel, saxofonista que trabajó con Waters de origen judío y cuya abuela fue asesinada durante el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Según Statchel, en una ocasión le contó a Waters la historia de su abuela; acto seguido, el músico comenzó a hacer lo que el consideró la interpretación de una campesina polaca judía.

“¡Ahora has conocido a tu abuela! ¿Cómo te sientes ahora?”, dijo Waters después de hacer esta parodia de la abuela de Statchel. El saxofonista estaba muy indignado por lo que hizo Roger, pero un colega le aconsejó que lo dejara pasar si es que quería mantener su trabajo.

Statchel asegura que durante una gira por Líbano, el equipo se detuvo en un restaurante, donde a Waters se le ofrecieron varios platillos vegetarianos, y evidentemente furioso, el responsable de éxitos como Another Brick In The Wall y Comfortably Numb gritó frente a todos “¡Llévense la comida judía!”.

Bob Ezrin, aclamado productor que colaboró con Pink Floyd en la creación del álbum The Wall, también compartió que escuchó a Roger Waters improvisar una canción con una alusión despectiva hacia el agente de la banda, Bryan Morrison, quien también era judío.

“No recuerdo la circunstancia exacta, pero algo así como… la última línea de la copla era ‘…porque Morry es un maldito judío’”, asegura Ezrin en el documental.

