Familiares de detenidos en Apure por caso de supuesta red de trata de personas piden justicia

Familiares de los detenidos el pasado fin de semana por el caso de supuesta red de trata de personas en San Fernando, capital del estado Apure, exigieron justicia este miércoles 27 de septiembre en el Circuito Judicial Penal en Apure.

Por María Eugenia Díaz / Corresponsalía lapatilla.com

En horas de la tarde, los familiares informaron que la audiencia de presentación de los ocho apresados fue diferida para este jueves 28 de septiembre a las 10:00 am, porque la causa fue remitida al Tribunal de Violencia de Genero, facultado para este tipo de casos.

En la lista de detenidos por este caso figuran Carlos Eduardo Silva Padrón (42), hijo de la exfiscal del estado Apure, Carmen Elena Padrón, y Luis Daniel Díaz Padrón, de 37 años. Ambos sobrinos de la alcaldesa del municipio San Fernando, Ofelia Padrón.

Rosalba Marina Padrón, madre de Luis Daniel Díaz Padrón, y tía de Carlos Luis Silva Padrón, denunció la violación de los derechos humanos de sus familiares.

Según datos aportados por los familiares, Luis Daniel Díaz Padrón fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando realizaba una carrera de taxi para la urbanización Los Cedros. Posteriormente, hubo la detención de su primo, Carlos Eduardo Silva Padrón, luego de que este iniciara una intensa búsqueda ante la desaparición de Luis Daniel.

“Me siento consternada por las actuaciones que se han hecho. Mi hijo es taxista inscrito en una línea de taxi, sale todos los días a buscar el pan para el sustento de su familia ante la situación económica, porque un sueldo no le da para cubrir los gastos de su casa”, dijo Padrón.

Relató que su hijo estuvo desaparecido desde las 9:00 am del sábado 23 de septiembre hasta las 3:30 pm. “Su esposa me llama y me dice que Luis Daniel no ha hecho una llamada, que estaba desaparecido. Salimos a buscarlo y a rastrearlo con mi esposo Luis Alberto Díaz y mi hermano, conjuntamente con su primo y abogado, Carlos Eduardo Silva Padrón. Fueron a todos los puestos policiales a ver qué había pasado. Luego de varias visitas, logramos conocer su paradero”. Lamentó, además, que su sobrino Carlos Eduardo Silva Padrón, también haya queda privado de libertad, luego de salir en defensa de su primo Luis Daniel.

Mal procedimiento

“Durante la revisión, le quitaron el teléfono a mi hijo Luis Daniel, lo sacaron del carro. También a las jóvenes que lo acompañaban, que no sabemos quiénes eran, porque fue contratado para hacer una carrera. Lo llamaron y está exento de saber quién es quién. Mi hijo es un tremendo deportista, no solo del estado Apure, sino también nacional. Todo el mundo en Apure me conoce como una mujer trabajadora, soy licenciada en educación, magister, soy abogada”.

La madre de Luis Daniel dice sentirse muy afectada por la situación. “Ocurrieron cosas que no debieron pasar. Mi hijo es basquetbolista, lo están acusando de algo que no es. La justicia divina prevalecerá en la gente de verdad, porque en la familia Padrón fuimos formados con moral y con valores”, manifestó Rosalba Padrón.

Desestima que su hijo forme parte de una red de trata de personas. Hizo un llamado de reflexión a los funcionarios actuantes, así como a las autoridades tras asegurar que “gente inocente” esta mezclada en este caso.

“Hagan sus averiguaciones, mi hijo no tiene que ver con drogas, mi hijo ni toma. Si lo hace, es esporádicamente en un momento familiar, mi hijo no fuma. Pido a los funcionarios que hagan los procedimientos como debe ser. Estoy completamente segura de la inocencia de mi hijo y sobrino”, reveló.

Neritzce Fonseca, pareja de Luis Daniel Díaz Padrón, da fe de que es una persona honesta y trabajadora. Recuerda que el día de la detención, su esposo salió de su casa como todos los días a laborar. Le escribió alrededor de las 10:00 am y notó que no le llegan los mensajes a su celular. Pasados unos minutos, le llegan los mensajes, pero no le responde.

“Le digo: ¿Porque no me respondes?, ¿qué está sucediendo? Se me encienden las alarmas y sé que está mal. Aviso a sus familiares y posteriormente me entero que Luis Daniel le había avisado a su primo, Carlos Luis Silva Padrón, sobre la detención. Le informa que le querían quitar el teléfono. Le dijo: nos bajaron y apartaron a todos al mismo tiempo del vehículo, y le pregunta (a su primo) ¿qué hago? y se perdió la comunicación”, apuntó.

Recuento del caso

De acuerdo a la minuta policial, la detención se concretó, al parecer, luego de que una comisión de la PNB detectó que un carro marca Turpial gris se desplazaba a alta velocidad y casi choca con una unidad policial en el lugar del hecho.

Los demás detenidos fueron identificados por las autoridades en esa acta policial como María Katherine Pérez Montoya, de 34 años; Valeria Alexandra Ruiz Ascanio ,de 18 años; Ivanny Francisca García (25), Stefany Guadalupe Martin Ramírez (22); Zeny Francismar Mieres Bautista (19) y Beiker Omil Oropeza Fama (22).

Durante el referido procedimiento fue incautado supuestamente un envoltorio tipo panela elaborado en material sintético de color negro contentivo de 243 gramos de presunta marihuana. También fueron hallados dos envoltorios de 71 gramos de presunta cocaína.

Las averiguaciones se encuentran en pleno desarrollo. El Tribunal de Violencia de Género será el encargado de determinar si existen suficientes pruebas en contra de los detenidos o si por el contrario deben gozar de libertad plena.