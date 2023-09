Latino con ciudadanía de EEUU vivió mal momento: trató de ingresar algo al país sin saber que era ilegal (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un joven colombiano se volvió viral en redes sociales por contar la terrible experiencia que vivió en un aeropuerto de Estados Unidos, a pesar de tener la ciudadanía del país. Desde que desembarcó su vuelo, un grupo de policías lo esperaba debajo del avión para realizarle una revisión exhaustiva. Desafortunadamente, le encontraron varias sustancias que él no sabía que eran ilegales en el país y le impusieron una multa económica.

Por La Nación

Se trata del usuario @onejoserangel en TikTok. Allí compartió un video para dar los detalles de su anécdota, con el objetivo de prevenir a sus seguidores para que no les sucediera lo mismo. “Ten cuidado porque te puede pasar a ti”, detalló en el clip. Según dijo, está acostumbrado a los filtros de seguridad de las centrales aeroportuarias: “Lo he hecho muchas veces, como ciudadano americano, siento que no tengo nada que temer y especialmente porque no tengo ningún récord criminal”. Sin embargo, en esa ocasión fue diferente.

Desde que bajó del vuelo, los agentes lo llamaron junto con otras dos personas. “Consideré raro que estuvieran ahí porque normalmente están en el área de migraciones y ahí deciden si a una persona la van a revisar o no. Nos llevó para un cuarto directamente, no tuvimos que pasar por el apartado de migración”, detalló.

Luego, al revisar su equipaje, le hallaron algo que él no recordaba que traía allí: “Yo vivía en California, donde la marihuana es legal y yo tenía un vaporizador de eso guardado en la valija. Como hace mucho no lo utilizaba, simplemente lo tenía ahí olvidado”. En ese momento no sintió que fuera algo grave, dado que el consumo de dicha planta está permitido en varios estados de EE.UU.

No obstante, una vez que los policías vieron el objeto, revisaron al joven de una forma todavía más minuciosa: “Después de eso empezaron a mirar todo uno por uno. Yo tenía mis cosas de aseo personal y abrían todos los recipientes para olerlos. Ahí entendí que estaba en problemas”. Le hicieron una revisión física, bastante incómoda, de acuerdo con lo que describió: “Me pusieron contra la pared. Creo que a mí nunca me habían comprobado de esa manera tan interna”.

Al mismo tiempo, los oficiales lo inculparon por portar otras sustancias presuntamente ilegales: “También traía un envase de pre-workout, un polvito que uno se toma para hacer ejercicio. Aparentemente, salió positivo en algo ilegal. Yo les dije que lo vendían en Walmart, que cómo iba a ser ilegal”.

Lea más en La Nación