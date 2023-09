Daniel Sancho renuncia al perdón del rey de Tailandia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El hecho de que el próximo 30 de septiembre sea el cumpleaños de la reina de Tailandia, lo que conlleva a que esta conceda un privilegio anual a los reos del país para poder reunirse con sus familiares cara a cara y abrazarse, no afecta a Daniel Sancho puesto que no reúne los requisitos para poder optar a ello. Tal y como ha confirmado a LA RAZÓN Chipirrás, portavoz de Rodolfo Sancho, el sospechoso del macabro crimen del cirujano colombiano Edwin Arrietano ha solicitado el perdón real y se encuentra además a la espera de poder encontrar un nuevo letrado tailandés que le represente en el procedimiento judicial.

Cabe destacar que los trámites judiciales en este país se caracterizan en su mayoría por su extrema lentitud. «Habitualmente las causas se suelen demorar años, a no ser que se pague mucho dinero bajo mano, o que el caso sea muy mediático y no convenga la publicidad del mismo de cara a las autoridades. En estos casos si se suelen agilizar», detallaron a este medio fuentes legales que no desean ser identificadas.

En Tailandia, un indulto real es un acto de concesión de perdón a un preso condenado por la ley a una pena por un crimen que ha cometido. A día de hoy, Daniel Sancho continúa en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui, imputado por el asesinado premeditado y descuartizamiento de Arrieta y a la espera de que la policía cierre la investigación y presente el informe a la fiscalía. Por lo tanto, actualmente no puede optar a ninguna concesión real, al no haber sido juzgado ni sentenciado, y dado que según la ley tailandesa, cualquier persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio justo, en el cual se presente evidencia sólida que pruebe más allá de toda duda que la persona cometió el delito.

Si tras el juicio el resultado fuera condenado, y una vez hubiera cumplido un tercio de la pena impuesta decidiera optar por llamar a la puerta del monarca tailandés para acceder a una amnistía, el perdón podría ser en forma de liberación incondicional del preso o mediante la conmutación o reducción de la sentencia. No obstante, al considerarse un acto de gracia, cualquier consentimiento queda enteramente a discreción de su majestad. Por lo general, en Tailandia el indulto real se concede por razones médicas. No obstante, también sirven de base para la concesión razones de peso como que la persona sea menor de edad, si algún familiar padece alguna enfermedad, si la salud del preso corre peligro dentro de la prisión, o si existen pruebas sólidas de un posible error judicial.

Discreción real

En este caso, el perdón real individual se concede de forma rutinaria y cualquier preso procesado que desee puede solicitarlo por los conductos oficiales. Sin embargo, la concesión o no de la remisión estará sujeta a la discreción del monarca sobre la base de la recomendación presentada por el ministro de Justicia.