Pamela Conti rompió el silencio sobre la polémica con Sonia O’Neill y otras jugadoras (Video)

La seleccionadora nacional, Pamela Conti, rompió el silencio este viernes sobre la polémica en torno a Sonia O’Neill y otras jugadoras de la Vinotinto, tras el partido del pasado lunes contra Uruguay.

Durante una entrevista en el programa Fuera de Lugar de la periodista Milena Gimón en YouTube, Conti dijo que fue una situación incómoda cuando se enteró sobre el primer comunicado de O’Neill compartido en su cuenta de Instagram. Además, mencionó que Bárbara Olivieri y Mariana Speckmaier no vieron acción en ese amisoto por estar lesionadas.

“Siento mucho lo que está pasando. Es una situación incómoda que no me esperaba. Ella con dos jugadoras más no resperaron una regla y es normal que haya consecuencias de esas reglas. La consecuencia fue de no ponerlas a jugar, aunque Mariana Speckmaier y Bárbara Olivieri tenían una lesión. Ellas en conjunto con Sonia se equivocaron, luego pasó lo que todos saben con los comunicados y nadie esperaba eso tras la victoria en Venezuela”, comentó.

La entrenadora también habló sobre el malestar que se generó tras la ausencia de las tres futbolistas. “Me sorprende mucho porque he apoyado a todas siempre. La mayoría de las jugadoras me han respaldado y es una pena que todo este malestar no han podido decírmelo en la cara durante una reunión. Hemos pasado días juntos y podíamos encontrar una solución por el bien de la selección”, expresó.

Pamela Conti adelantó que tendrán una reunión en la próxima convocatoria, después de ver el respaldo de otras jugadoras a Sonia O’Neill en redes sociales .

“Tendremos una reunión cuando vengan a la selección. A todas las jugadoras que he convocado son, bajo mi criterio, lo que de verdad pueden aportar al equipo. A unas les puede gustar y a otras no, pero así es el fútbol. Lo que me importa es el bien de la selección”, señaló.