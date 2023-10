El cambio radical de Pamela Anderson que sorprendió en la Semana de la Moda de París

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jamie Lee Curtis aplaudió la decisión de la modelo y actriz y dijo que era un acto “valiente” y “rebelde”.

Por infobae.com

La aparición de Pamela Anderson en la semana de la moda de París ha dado mucho de qué hablar. La actriz y modelo fue vista luciendo varios conjuntos; el primero fue un traje ancho de pantalón y saco combinado con una blusa blanca; el segundo fue un discreto vestido amarillo hasta los tobillos; el tercero fue otro vestido blanco con adornos verdes, y finalmente, una gabardina verde y roja con un sombrero de ala ancha.

Pero independientemente de los conjuntos que lució, Pamela resaltó entre todos los invitados al evento gracias a que en su rostro no había una sola gota de maquillaje.

“Una aventura en París con nuevos ojos… Hay belleza en la aceptación de uno mismo, la imperfección y el amor”, escribió Anderson en sus redes sociales sobre su experiencia en la semana de la moda.

Pamela Anderson dio mucho de qué hablar al presentarse en la semana de la moda de París sin maquillaje REUTERS/Johanna Geron

De inmediato, cientos de usuarios de Instagram han felicitado a Pamela por la decisión de mostrarse así en el evento, mientras que otros tantos se han visto sorprendidos por lo irreconocible que luce Anderson a las fotografías que protagonizó para Playboy o en sus días en Guardianes de la Bahía.

Entre los halagos y las críticas, hubo un personaje que consideró la decisión de Pamela, incluso, como el inició de una revolución de la industria de la moda: Jamie Lee Curtis, la oscarizada actriz que en varias oportunidades ha compartido su opinión sobre la forma en que el cuerpo de las actrices ha sido sexualizado en Hollywood.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Curtis compartió una fotografía de Pamela durante la semana de la moda y aseguró que la también actriz de 56 años había hecho un acto “valiente” y “rebelde”.

“Estoy tan impresionada y anonadada por este acto de valentía y rebeldía”, dijo Jamie Lee Curtis por la apariencia de Pamela Anderson en la Semana de la Moda de París Foto: Instagram/Jamie Lee Curtis

“¡LA REVOLUCIÓN DE LA BELLEZA NATURAL HA COMENZADO OFICIALMENTE! Pamela Anderson en plena semana de la moda con tantas presiones y posturas, y esta mujer apareció y reclamó su sitio en la mesa sin nada en la cara. Estoy tan impresionada y anonadada por este acto de valentía y rebeldía”, declaró Curtis en su Instagram.

Como era de esperarse, las posturas comenzaron a dividirse, y mientras algunos estaban completamente de acuerdo con las palabras de Curtis, otros tantos consideraron que, en lugar de celebrar que una mujer haya decidido no usar maquillaje, se debía reconocer el que se mostrara de la manera que más cómoda y segura se siente.

¿Por qué Pamela Anderson dejó de usar maquillaje?

En una entrevista para Elle celebrada el pasado agosto, Pamela Anderson confesó que decidió dejar usar maquillaje a partir del fallecimiento de Alexis Vogel, quien se encargó de maquillarla durante varios años y falleció en 2019 debido al cáncer de mama.

Sin embargo, esta decisión también se conjuga con un sentimiento de libertad y rebeldía (como bien lo mencionaba Jamie Lee Curtis) contra un sistema obsesionado con la apariencia de las mujeres.

Pamela aseguró que, tras la muerte de su maquilladora, decidió mostrarse al público con la cara lavada, lo cual también se conjugó con una nueva forma de ver la vida debido a la edad (Netflix)

“Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje (…) Para mi es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen”, aseguró Anderson a Elle.

Por supuesto, este nuevo look también es parte de la edad y el momento en el que vive Anderson, donde, asegura, se siente “arraigada” y “feliz”.

“Creo que todos empezamos a tener un aspecto un poco raro cuando nos hacemos mayores. Y yo me río de mí misma cuando me miro al espejo. Me digo: ‘Vaya, esto es realmente… ¿qué me está pasando?’ Es un viaje. Pero en gran medida feliz. Me siento arraigada. Me siento bien. Estoy en un buen lugar”.