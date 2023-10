El 85% de los venezolanos gana menos de 300 dólares mensuales, según estudio

Posteado en: Destacados, Economía

El 85% de los venezolanos gana menos de US$ 300 mensuales, precisó un estudio realizado en mayo de 2023 por la firma Ecoanlítica.

Según publicó Bloomberg Línea, un 11% de los ciudadanos obtiene entre US$ 300 y US$ 600 al mes, mientras que un 2% reportó ingresos entre US$ 600 y US$ 1.000 y el otro 2% percibió más de US$ 1.000 mensuales.

Es importante acotar que cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) destacaron que el promedio salarial en el sector privado en el país es de alrededor US$ 161 al mes.

El comportamiento del consumo en el tercer trimestre del año «mejoró», si se compara con el mismo período de 2022.

Igualmente, en el Foro Perspectivas 2024 apuntaron que los estados ubicados en la zona centro del país registraron una mayor actividad económica.

Por su parte, en los estados Zulia y Bolívar, específicamente en Ciudad Guayana, hubo un descenso en el movimiento económico.

Caracas fue la localidad que concentró el mayor número de transacciones, tanto en bolívares como en divisas, acumulando 45,7%, mientras que Valencia, en el estado Carabobo, registró 12% y en Maracaibo, en el Zulia, fue de 9,2%.