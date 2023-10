“Ceguera emocional”: Will Smith rompió el silencio sobre las duras confesiones de su esposa Jada Pinkett

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El martes 17 llega a las librerías Worthy, el libro de memorias de Jada Pinkett Smith. La autobiografía de la actriz estadounidense, de 52 años, está llena de confesiones sobre su juventud, la relación con sus padres, los problemas de salud mental que ha acarreado durante años y los entresijos de su matrimonio con el actor Will Smith, según desveló en un adelanto la semana pasada. Uno de los datos que más llamó la atención de los seguidores de la pareja lo desveló en una entrevista con People con motivo del lanzamiento del libro: Jada confesaba que lleva más de siete años separada del hombre con el que contrajo matrimonio en 1997 y con quien tiene dos hijos en común. “Todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros”, explicaba en la entrevista, donde reconocía que en la gala de los Oscar de 2022, que ha pasado a la historia por la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock después de hacer un chiste sobre la alopecia de Jada, ya llevaban separados más de seis años.

Por El País

La respuesta del actor, de 55 años, a las revelaciones de su esposa ha llegado este fin de semana, a través de un correo electrónico que el intérprete de Soy leyenda, En busca de la felicidad o El príncipe de Bel-Air remitió a The New York Times. “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional”, escribe Smith, que asegura que las confesiones de Pinkett sobre su matrimonio en las memorias lo han hecho despertar. “Puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”, añade el ganador del Oscar a mejor actor por El método Williams. La prensa estadounidense también se ha hecho eco de la última publicación en Instagram de Will ?donde acumula 64,5 millones de seguidores?, de este domingo, en la que aparece durmiendo en un barco mientras a su alrededor no paran de llegar sonidos de notificaciones que entran en su móvil. “Notificaciones desactivadas”, ha escrito junto a una irónica carita sonriente. Entre los pocos comentarios de la publicación que no ha eliminado está el de Jada, que le ha dedicado un par de emoticonos llorando de la risa.

Smith comenta en el correo electrónico, publicado en un artículo del medio estadounidense el sábado, que conocer la vida de la que ha sido oficialmente su mujer en los últimos 26 años a través de Worthy le ha hecho darse cuenta de que “había vivido una vida más al límite” y que es “más resistente, inteligente y compasiva” de lo que él imaginaba. En el libro, Jada Pinkett Smith explica, por ejemplo, que sus padres consumían drogas con frecuencia y que ella misma las vendió en su juventud, o que ha luchado contra la depresión y los pensamientos suicidas.

Will y Jada se casaron el día de Año Nuevo de 1997. Un año después nació su primer hijo, Jaden, ahora de 25 años, y en 2000 llegó su hermana, Willow, de 22. La pareja ha dado mucho que hablar durante estas más de dos décadas, sobre todo en los últimos años, cuando empezaron a sincerarse de cara al público. En 2018, Will Smith habló en el programa Red Table Talk, delante de su suegra, su mujer, su hija y miles de espectadores, sobre el que calificó “el peor” momento de su matrimonio. “Mamá se levantaba todos los días y lloraba. Lo hizo 45 días seguidos. Llevé la cuenta”, reconoció el actor en el programa dirigiéndose a Willow. “Nunca me sentí peor en nuestro matrimonio. Estaba fracasando miserablemente”, añadió.

Lea más en El País