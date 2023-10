“En ninguna parte se habla de inhabilitaciones”, dijo Diosdado Cabello sobre el acuerdo en Barbados

Posteado en: Actualidad, Política

Diosdado Cabello se refirió en su programa televisivo de este miércoles al acuerdo firmado junto a la Plataforma Unitaria en Barbados, del cual insistió en que no se habla sobre las inhabilitaciones a diversos candidatos opositores.

lapatilla.com

“Hoy está la oposición peor que en cualquier momento. No, lo que está escrito es lo que va y en ninguna parte se habla de inhabilitaciones, en ninguna parte se hablan de temas que algunos quieren poner, algunos dijeron, no”, comentó Cabello ante las cámaras.

“Cuidado y ahorita lo que quieren es hablar de elecciones libres, si en algún país del mundo las elecciones son libres es aquí en Venezuela, aquí hay elecciones libres desde que llegó Chávez, verdaderas elecciones libres, desde que llegó el comandante (Hugo) Chávez al poder, porque recuerden cómo eran las elecciones aquí antes y cómo ganó el comandante Chávez, el comandante Chávez ganó porque tenía pueblo, que es lo que se necesita para ganar una elección, lo que se necesita, requisito fundamental”, agregó el segundón del chavismo.

Para explicar la razón detrás de la negativa chavista a retirar las inhabilitaciones, Cabello expresó que “ellos no entienden que el Estado tiene instituciones. Venezuela, el Estado está compuesto por una serie de instituciones y claro, los poderes son una institución. Los poderes son una institución dentro del Estado”.

Insistió en que “los poderes son independientes, el presidente no puede, ni ninguno puede imponer nada, apruébame o no me apruebe, ¿que es eso?”