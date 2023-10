¿Ilusión óptica en California?, un pasajero grabó a un avión “congelado” en el aire y confundió a todos (VIDEO)

El video que grabó un pasajero, en el que aparece un avión como congelado en el aire, confundió a miles de personas y se volvió viral. La ilusión óptica creada por el desplazamiento de las aeronaves dejó a muchos sorprendidos. Mientras que algunos lo llamaron un “defecto en la matrix”, otros se dieron a la tarea de explicar de forma científica lo que realmente pasó.

Por La Nación

El pasado viernes 13 de octubre, Will Manidis compartió un video en X (antes Twitter), que muestra lo que parece ser un avión flotando en el aire sobre el puente San Mateo-Hayward y la Bahía de San Francisco. De acuerdo con People, el pasajero viajaba de vuelta desde la ciudad de Nueva York cuando miraba por la ventana y notó la ilusión óptica al aterrizar.

“Vi un avión detenerse en el aire hoy y todavía piensan que la física es real”, fue la frase, a manera de broma, con la que Manidis publicó el clip que se volvió viral en la red social, mismo que ya suma más de 57.000 ‘Me gusta’, 3700 comentarios y que supera las 30 millones de reproducciones.

Para el mismo medio, el pasajero, que es director ejecutivo de una empresa de procesamiento del lenguaje natural para el cuidado de la salud, explicó que “estaba grabando videos de las hermosas vistas antes de notar la extraña ilusión”.

Para seguir el hilo de su primera publicación, escribió: “Muchos ‘entendedores de física’ fingen que nunca han dejado caer medio kilo de ladrillos y medio kilo de plumas al mismo tiempo y refutan la física newtoniana en casa. No me di cuenta de que la gran física tenía tantos cómplices”.

watched a plane pause in the air today and y’all still think physics is real pic.twitter.com/ZHS4yrmvAN

— Will Manidis (@WillManidis) October 13, 2023