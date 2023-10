Tráfico sexual en Nueva York: golpeaba brutalmente a mujeres a las que obligaba a prostituirse

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Douglas Welsh, proxeneta detenido apodado “Paradise” (Paraíso), en realidad era un infierno para sus víctimas de tráfico sexual, alegan los fiscales federales en Brooklyn (NYC).

Por El Diario NY

Welsh, de 40 años y quien tiene muchos antecedentes penales, traficaba mujeres en “Penn Track”, una franja de carretera junto a Pennsylvania Ave. en East New York famosa por la prostitución, obligándolas a tener relaciones sexuales con clientes en automóviles y moteles cercanos, dijeron los fiscales federales.

Cuando no hacían lo que él decía, recurría a la brutalidad, incluyendo batazos y rotura de dientes. Además describía repetidamente la violencia que infligió a las mujeres en llamadas telefónicas grabadas. En una de ellas se le oye jactarse y quejarse: “Terminé sacando… tres de sus dientes… tuve que pagar para que le arreglen los dientes y todo eso. Me costó porque perdí $30,000 dólares y gasté dinero en arreglarle la boca”.

Welsh fue acusado formalmente el martes en el Tribunal Federal de Brooklyn de conspiración para tráfico sexual y promoción de la prostitución. Podría enfrentar entre 15 años y cadena perpetua tras las rejas, informó Daily News.

Además está acusado de planear un atentado contra la vida de un testigo contra uno de sus cómplices. Welsh también dirige un negocio de peluquería canina y tiene muchos antecedentes penales, según los fiscales. En los registros judiciales se le acusa de traficar con al menos tres víctimas sólo identificadas como “Jane Doe” en Penn Track desde el verano de 2021 hasta enero de este año.

En diciembre se jactó de que tuvo que “golpear” a la mujer con un “bate” porque ella no estaba lista para trabajar para él y quería dejar “una mancha en su cerebro”, según un expediente de los fiscales. “Así que sabes que no he pegado un jonrón con ese maldito bate, pero sabes que definitivamente la toqué con ese maldito bate”, se le oye decir.

Previamente en febrero de 2020 acudió a una “Pimp Convención” en Los Ángeles, y se detuvo en Las Vegas en el camino para obligar a dos mujeres a prostituirse durante el Pro Bowl de la NFL, alegan los federales.

