Ancelotti asegura que “pronto se aclarará” su futuro

El futuro de Carlo Ancelotti es un tema que acompaña cada comparecencia del técnico italiano, que en vísperas de la visita al Sevilla en LaLiga EA Sports, con el regreso de la competición tras dos semanas de parón por partidos de selecciones, afirmó que “pronto se aclarará” todo y se sabrá si renueva con el Real Madrid o inicia una etapa como seleccionador de Brasil.

El acto de investidura de Ancelotti como doctor honoris causa en la universidad de Parma, dejó una nueva muestra de la situación actual del técnico. El rector, Paolo Andrei, dio por cerrada su llegada a Brasil, selección con la que existe un acuerdo verbal pero nada cerrado a la espera de la decisión del Real Madrid, club con el que expira su contrato el 30 de junio de 2024.

“En 2024 a Carlo Ancelotti le espera una aventura extraordinaria que para muchos entrenadores sería solo un sueño, el banquillo de Brasil. Es el primer extranjero de los últimos sesenta años que la dirigirá. El cuarto en toda su historia. La admiración que sentimos hacia él es generalizada y va más allá de cualquier confín o escuadra”, aseguró el rector.

Estas palabras se le trasladaron a ‘Carletto’ en su comparecencia en la Ciudad Real Madrid, donde esquivó el tema como pudo pero acabó dejando un titular. “Pronto” se desvelará su futuro.

“Estoy muy contento en el Real Madrid y aquí paro”, dijo sin querer añadir nada más sobre su situación. “Soy un poco egoísta, obviamente, porque en el trabajo un poco de egoísmo es necesario para hacerlo bien. ¿Si voy a renovar? De mi futuro no hablo. Mi futuro es el partido de mañana, el miércoles y el clásico”, afirmó.

“Me he quedado con la emoción de este laurea que me ha dado mucha ilusión por volver a Parma donde empecé todo este trabajo y emociones. Ahí me he quedado, hay muchos rumores pero creo que pronto se aclarará todo”, añadió.

