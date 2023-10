Estados Unidos refuerza su despliegue militar en la región ante las amenazas de Irán

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Estados Unidos teme la extensión del conflicto de Israel y Hamás en Oriente Próximo. Su secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha anunciado a través de un comunicado un refuerzo del despliegue militar de su país en la zona para tratar de prevenirlo. Austin indica que ha tomado la decisión “tras mantener conversaciones pormenorizadas con el presidente Biden sobre las recientes escaladas de Irán y sus fuerzas indirectas en la región de Oriente Próximo”. El Pentágono no ha detallado del todo ese despliegue adicional, que llega cuando Israel prepara la ofensiva terrestre en Gaza en respuesta a la mortífera incursión de Hamás en su territorio del pasado 7 de octubre.

Por El País

“Este despliegue adicional envía otro mensaje a aquellos que buscan ampliar este conflicto”, ha indicado este domingo Austin en una entrevista con la cadena ABC. “Como ya ha dicho el presidente Biden y como me han oído decir a mí, si algún grupo o algún país pretende ampliar este conflicto y aprovecharse de esta situación tan desafortunada que vemos, nuestro consejo es que no lo hagan. Mantenemos el derecho a defendernos y no dudaremos en emprender las acciones apropiadas”, ha añadido.

En el comunicado del Pentágono, Austin señala que ha ordenado el despliegue de una batería de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (Thaad), así como de “batallones Patriot adicionales” en toda la región para aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses, sin concretar cuántos. En ambos casos se trata de sistemas de protección antimisiles, como los que sirvieron para derribar el jueves tres misiles de crucero y varios drones lanzados desde Yemen por rebeldes Huthi, alineados con Irán, que el Pentágono considera que podrían haber tenido como objetivo Israel.

Austin señala también que ha redirigido el portaviones Dwight D. Eisenhower y sus buques de acompañamiento a la región, aunque ya se sabía que se desplazaba a la zona, donde está el Gerald Ford, el mayor portaviones estadounidense.

