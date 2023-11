El millonario vestuario que lució Antonela Roccuzzo en la gala del Balón de Oro

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Se ha hecho costumbre que Antonela Roccuzzo impacte con sus looks, ya sea en un evento público como por medio de sus redes sociales, pues la esposa de Lionel Messi siempre está marcando tendencia y a la moda. En más reciente aparición en público, la argentina sorprendió a la más de uno con su impecable outfit.

Por La Vibra

Roccuzzo eligió un vestido en negro ajustado a su esbelta figura, con una abertura en la pierna izquierda y con detalles en dorado. La pieza contó con un único tirante sujeto a uno de sus hombros que incluían también brillos en dorado y plateado.

En cuanto a los accesorios, optó por una pulsera en tonalidad oro y un par de aros con brillos. Acerca de su peinado, lució un flequillo con un rodete alto. Según la página web oficial de la marca, se trata de un elegante vestido con silueta asimétrica y con un cierre XXL en el lateral. Las fanáticas de Roccuzzo pueden conseguir dicho atuendo en un precio de nada menos que 4.850 dólares.

