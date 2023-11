Había disparado al aire: Hombre armado entró a la pista del aeropuerto de Hamburgo (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un hombre armado logró entrar este sábado a la pista del aeropuerto de Hamburgo, que tuvo que ser cerrado, informó la Policía.

La esposa del responsable había acudido antes a la Policía por un posible secuestro de su hijo a quien probablemente el hombre tiene como rehén.

El hombre rompió con su vehículo las barreras para llegar a la pista, disparo varias veces al aíre y lanzó cocteles molotov. Sin embargo, hasta ahora no ha habido daños.

La Policía parte del supuesto de que hay una toma de rehenes y está en contacto con el responsable de los hechos. EFE

#BREAKING: The terrorist who attacked #Hamburg airport has taken hostages. Islamists supporting #Hamas terrorist organization in EU, especially #Germany have increased their terror activity. The current terrorist attack at #Hamburg airport might be related. German Police has… pic.twitter.com/0V316S71o8

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 4, 2023