Docentes en Carabobo denuncian pago incompleto del aguinaldo: “La Navidad no se va a festejar como debe ser”

Un grupo de docentes en el estado Carabobo acudió a la Secretaría de Educación para consignar un documento en el que denuncian el supuesto pago incompleto del segundo mes del bono de aguinaldo.

Por Corresponsalía lapatilla.com

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo (Sinvemaca), Luis Guillermo Padrón, indicó que la Secretaría de Educación no entrega recibos de pago a los docentes, por lo que desconocen cuáles descuentos les están aplicando.

“Se está pidiendo la información de lo que pagaron realmente, porque hay mucha discordancia con el pago del aguinaldo. En el pago anterior parece que supuestamente hubo un excesivo, pero no hubo ningún excesivo, sino que los cálculos que nosotros estamos haciendo por mes no concuerdan con lo que se está dando”, aseveró.

Padrón señaló que con el sueldo que devengan, los profesionales de la educación no pueden costear lo referente a las celebraciones decembrinas. “El tiempo navideño no se va a festejar como debe ser. En tiempos anteriores a los maestros les alcanzaba siquiera para las cuatro hallaquitas del 24 y el 31”, comentó.

Neyda Somoza, docente en el municipio Libertador, precisó que en el pago del primer mes de aguinaldo recibió 1.300 bolívares, mientras que en el segundo mes le depositaron 530 bolívares. “Compré algunas cositas de víveres, me faltó el salado, los vegetales. No he podido comprar lo de la Navidad, no me alcanza”, expresó.

Nayibec Véliz, representante de Sinvemaca en Guacara y Los Guayos, indicó que le cancelaron 695 bolívares, monto insuficiente para cubrir los gastos de alimentación.

“El patrono desde Miraflores dijo que había que celebrar las Navidades, pero con esa cantidad que yo cobré, siendo docente categoría 5, lo que pude comprar fue para la higiene, es decir, jabón, un champú de sobrecito, entre otras cosas, eso no me alcanzó para la comida. Estoy esperando que el Gobierno libere nuestro sueldo como debería ser. Hacemos un llamado al patrono en Miraflores para que diga cuándo se va a firmar el contrato colectivo, porque si hay una lucha ahorita referente al Esequibo es porque hay plata y a nosotros nos dicen que el contrato colectivo no se firma, porque no hay plata”, manifestó.

Acoso laboral

Por otra parte, el presidente de Sinvemaca denunció que en algunos planteles educativos, directivos y supervisores amenazan a los docentes con descontarle días de salario si no acuden de lunes a viernes a las aulas de clases.

“Hay una persecución por parte de directores y supervisores de suspenderles el salario, cuando ya se hizo un acuerdo en la comisión de evaluación y seguimiento en la Zona Educativa y la Autoridad Única, donde ellos mismos votaron a favor de que fueran tres días”, dijo.

Destacó que en Carabobo son aproximadamente 11.000 docentes estadales y 27.000 nacionales.