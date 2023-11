Hugo Maestre: El referéndum del Esequibo quiere tapar el gran éxito de la Primaria

Posteado en: Esequibo, Titulares

Se presta a muchas interpretaciones la política que quiere aplicar el régimen con relación a la Guayana Esequiba, y aseguró ante algo tan importante, que uno de los propósitos es tapar el gran éxito de las primarias con una asistencia masiva y la escogencia de María Corina Machado, dijo Hugo Maestre.

Los especialistas en la materia deben estar muy atentos a lo que quiere lograr el régimen con un asunto tan inmediato, que superó las expectativas en las primarias de la oposición, y los apuso a correr a los asesores de Maduro, empezando por Jorge Rodríguez.

Pareciera que quieren montar una trampa con el supuesto referéndum del Esequibo, cosa absurda, ya que el Esequibo ha sido y sigue siendo nuestro, de los venezolanos, y convocar un referéndum para decir que el Esequibo es nuestro es clavo pasado.

A Maestre le parece como algo estrafalario, fuera de lo común, y no es correcto porque al Esequibo “nadie no los puede quitar”, a menos que entreguemos esta zona en reclamación y no lo reclamemos por la vía legal o diplomática.

“Es como si me preguntaran si quiero a mi mama, porque yo la quiero, es un deber querer a la mamá, como lo dice la Biblia”.

No tienen sentido que pidan una carta blanca, firmada por todos los venezolanos, para que te entreguen el Esequibo, y tampoco no tiene sentido este petitorio, un animal sin cabeza, y la gente no lo termina de digerir o entender.

Pienso que el triunfo mayoritario de María Corina, los desubicó, “Los volvió como locos”, con ese proceso electoral extraordinario, maravilloso donde el pueblo dio a la democracia una gran demostración de civismo.

Con estos resultados el gobierno perdió la brújula, y cree sinceramente que, si este referéndum se llega a hacer, o una maniobra contra las elecciones nacionales del 2024, el gobierno va a terminar de quedar en ridículo como de hecho ya lo está haciendo, dijo Maestre,

Personalmente no va a pedir a la gente que no vaya a votar, pero que personalmente él no puede votar por algo que ya existe: “El Esequibo es nuestro, de todos los venezolanos, lo defiendo con toda la fuerza de mi vida y mi corazón, porque el Esequibo es una lucha histórica desde la época de la independencia de Venezuela, y no entiende como este régimen se quiere convertir en el hazmerreír de todos los venezolanos.

Maestre puso como ejemplo a una familia de seis hijos, y tienes que votar por el que más quieres, pero la verdad es que los quieres a todos porque son tus hijos.

“Venezuela es nuestra, el Esequibo es nuestro, lo que necesitamos es inteligencia, pantalones, inteligencia que el régimen no tiene, ´porqué Chávez por un mandato de Fidel Castro bajó la lucha por el Esequibo, y ahora sin moral alguna están pidiendo algo que no está en el juego político ni dentro de las leyes, agregó.

Un referéndum no nos avala para decir que somos dueños o no del Esequibo porque nosotros los venezolanos somos dueños del Esequibo, y lo único que necesitamos es tener gente capaz y especializada para que, en su debida forma, resolver este problema de fronteras con Guyana.

Que se prepare Maduro para que vaya acomodando sus maletas porque en el momento de que realicen las elecciones en Venezuela, María Corina Machado le va a dar una barrida aplastante, concluyó. /Nota de Prensa