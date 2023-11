Pedro Pascal, un actor de todos los géneros

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor chileno-estadounidense ha conquistado el mundo del entretenimiento con su versatilidad y talento siendo parte de proyectos como Narcos, The Last of Us, The Mandalorian y tantos otros

Nacido el 2 de abril de 1975 en Santiago, Chile, Pedro Pascal (de nombre completo José Pedro Balmaceda Pascal) proviene de una familia de origen chileno y danés que emigró durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Después de crecer en Chile, se trasladó a Estados Unidos para continuar su educación y carrera actoral. Estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York y comenzó a actuar en el teatro en California antes de hacer la transición a la pantalla grande.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Por Infobae

Una de sus primeras participaciones televisivas fue de un joven vampiro en la serie Buffy, la cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer, 1997), y luego en pantalla grande tuvo una participación en Agentes del Destino (The Adjustment Bureau, 2011), donde interpretó a un agente misterioso en una trama de ciencia ficción junto a estrellas como Matt Damon y Emily Blunt. En esta historia, basada en un relato de Philip K. Dick, su carisma y presencia en pantalla llamaron la atención de la audiencia y la crítica.

Sin embargo, fue su papel en la exitosa serie de televisión Juego de Tronos (Game of Thrones, 2011) lo que lo consolidó como un actor de renombre y lo llevó a la fama. En la serie, Pascal interpretó a Oberyn Martell, un personaje carismático y valiente apodado “La Víbora Roja”. Su actuación memorable, y por sobre todas las cosas su escena final y todo su desarrollo, lo catapultaron al estrellato y le valió reconocimiento por parte de los medios y los fandoms.

A partir de allí aparecieron papeles secundarios en producciones más grandes de diversos géneros: del lado de la fantasía, La gran muralla (The Great Wall, 2016); en acción Kingsman: El círculo dorado (Kingsman: The Golden Circle, 2017) y El justiciero 2 (The Equalizer 2, 2018); superhéroes y ciencia ficción, Wonder Woman 1984 (2020) y Prospect (2018); y hasta comedia paródica con El peso del talento (The Unbearable Weight of Massive Talent, 2022) y La burbuja (The Bubble, 2022). En cada una de sus experiencias logró imponer su estilo y posicionarlo positivamente en el público.

Además de su éxito en la televisión y el cine, Pedro Pascal también ha dejado su huella en el teatro. Es miembro de la LAByrinth Theater Company de New York y ha participado en producciones de Broadway, demostrando su versatilidad como actor y director, tanto en el escenario como en la pantalla.

Leer más en Infobae