Canciller chavista presume de relaciones con Rusia: “Están en su mejor momento”

El canciller chavista, Yván Gil, se reunió hoy en Moscú con su par ruso, Serguéi Lavrov, para impulsar las relaciones entre ambos regímenes.

Gil destacó que los vínculos atraviesan su “mejor momento”, tras la visita reciente de Delcy Rodríguez y Pedro Tellechea a la capital rusa.

El ministro transmitió saludos de Maduro a Putin y afirmó que seguirán trabajando de forma coordinada en ámbitos multilaterales.

Por su parte, Lavrov valoró el “diálogo basado en confianza” y resaltó la importancia de la cooperación “en pro de la integración regional”.

???? Foreign Minister Sergey #Lavrov greets the Foreign Minister of the Bolivarian Republic of Venezuela @yvangil ahead of the bilateral talks in Moscow. Welcome!

? #RussiaVenezuela pic.twitter.com/twe0EqEOLo

— MFA Russia ?? (@mfa_russia) November 16, 2023