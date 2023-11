Canadá anuncia “vía humanitaria” para conceder residencia a venezolanos: así podrán aplicar

El Honorable Marc Miller, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, anunció hoy que la vía humanitaria dedicada a proporcionar residencia permanente a ciudadanos extranjeros colombianos, haitianos y venezolanos ya está abierta para solicitudes.

lapatilla.com

Para calificar para el camino, el solicitante principal debe ser un hijo (independientemente de la edad), nieto, cónyuge, pareja de hecho, padre, abuelo o hermano de un ciudadano canadiense o residente permanente que acepte mantenerlos a ellos y a sus familiares como un ancla por un año.

Quienes lleguen a Canadá a través de la nueva vía humanitaria recibirán servicios previos a su llegada, incluida una evaluación de habilidades laborales y una derivación a una organización proveedora de servicios de asentamiento en su comunidad. También pueden ser elegibles para recibir asistencia financiera transitoria del Programa de Asistencia para el Reasentamiento.

Today, we announced that a dedicated humanitarian pathway to provide permanent residence to Colombian, Haitian, and Venezuelan foreign nationals with a connection to Canada is now open. Find out if you are eligible to apply: https://t.co/sWuaLR10gW

— IRCC (@CitImmCanada) November 17, 2023