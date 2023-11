Alicia Machado confesó porqué no se ha lanzado al agua

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, le concedió una entrevista al actor y presentador Alejandro Chabán, en la cual habló de varios puntos importantes de su vida profesional y personal, uno de ellos, su padre.

Por Revista Ronda

En medio de la conversación, la venezolana describió cómo fue su progenitor como papá y como hombre, momento que aprovechó para comentar que quizás por eso ella aún no ha contraído matrimonio con ninguna de las parejas que ha tenido.

“Mi papá era un hombre, un ser muy especial, yo tuve un papá… Por eso no me he casado, yo creo, porque tengo un estándar muy alto. Mi papá era un tipo que empoderada a las mujeres”, expresó la también actriz.

Asimismo, Alicia Machado contó que, aunque era la única mujer entre seis hermanos, su padre siempre la enseñó a defenderse de la mejor manera y la apoyó en todo lo que ella se propuso, incluso cuando fue modelo de la revista PlayBoy.

“Éramos seis hijos, cinco hombres y yo, y a mí mi papá me enseñó a disparar a los 13 años, mi papá me enseñaba a montar caballo, me enseñó a manejar camiones a los 12 años. Cuando hice PlayBoy, por ejemplo, yo siempre le pedía permiso a mi papá y me dijo ‘cobre mucho porque usted es la mujer más bella del mundo’”, relató Machado.

