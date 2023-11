El fuerte mensaje del padre Francisco “Paco” Olveira para los votantes de Milei: No se acerquen al comedor

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Iglesia local fue uno de los sectores que más vehemencia mostró en la campaña contra el libertario Javier Milei, sobre todo por sus ataques contra el papa Francisco, algo que parecía haber quedado atrás luego del llamado que le hizo el Sumo Pontífice al presidente electo ayer. Sin embargo, este miércoles Francisco “Paco” Olveira, referente de los curas villeros, emitió un fuerte mensaje contra quienes optaron por el líder de La Libertad Avanza en el balotaje del pasado domingo.

“Como ganó la opción que dice ‘donde hay una necesidad, no hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor, ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel”, indicó en su cuenta de X (ex Twitter) el sacerdote, en relación con la organización que lo tiene como presidente y que encara acciones de trabajo comunitario en torno a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. “Tampoco pidan nada”, sostuvo Olveira.

Pero no fue solo eso. “‘No con la mía’, como dice la vicepresidenta electa Villarruel”, siguió y aclaró para cerrar: “Pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente. Sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

Integrante de Curas en Opción por los Pobres y asentado en Merlo, el nombre de Olveira ya había saltado a la escena pública este año cuando encabezó en marzo una huelga de hambre frente al Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema. En esa actividad de la que participaron referentes oficialistas como el ministro bonaerense Andrés Larroque, el sacerdote consideró que la “proscripción” a la vicepresidenta Cristina Kirchner era una de las razones para la dimisión de los magistrados.

Cercano al kirchnerismo, en esta campaña Olveira había militado la postulación del ministro de Economía, Sergio Massa. Activo en redes sociales, la semana pasada se mostró disconforme con sus colegas que llamaron a votar en blanco con el argumento de que los curas no deben decirle a la gente por quién optar.

