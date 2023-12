Lionel Messi es el Deportista del Año 2023 de Time

Posteado en: Deportes, Titulares

Lo que ocurrió este momento, el 21 de julio de 2023, en Fort Lauderdale todavía parece surrealista. Lionel Messi , en su primer partido vistiendo la camiseta rosa del Inter Miami, recibió un tiro libre en los últimos segundos de su debut en la Major League Soccer (MLS). Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, quien el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, preparándose para un club que ocupa el último lugar en los EE. UU.

Por Time

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Antes del tiro, el defensor del Inter Miami DeAndre Yedlin, quien jugó ese mismo Mundial con Estados Unidos, se fue a la banca con un calambre en la pantorrilla derecha. Advirtió a su entrenador, Gerardo “Tata” Martino, que no lo seleccionara para ejecutar un tiro penal después de que el tiempo reglamentario inevitablemente terminara en un empate 1-1 entre Inter Miami y Cruz Azul en la Leagues Cup, un torneo en el que participan equipos de la MLS y la Liga MX de México. . Martino, que conocía la magia de Messi al dirigirlo para Argentina y el FC Barcelona, ??le dijo a Yedlin que no se preocupara: Messi iba a meter este tiro al fondo de la red y terminar el partido. “Pensé, está bien”, dice Yedlin, nada convencido.

Messi colocó el balón en el césped. Kim Kardashian y LeBron James estaban entre la multitud esa noche, pero nadie los miraba. El balón salió del pie izquierdo de Messi, y cuando el disparo comenzó a rodear una pared de media docena de jugadores de Cruz Azul, Yedlin, que estaba parado en el campo detrás de Messi, abrió los brazos en pose de victoria. “¿Sabes cuando puedes sentir algo?” dice Yedlin. El disparo de Messi continuó doblándose, doblándose , pasando los brazos extendidos del portero de Cruz Azul, provocando que los más de 20,000 fanáticos en el estadio DRV PNK, y millones más que miraban en todo el mundo, se pusieran histéricos. El copropietario del Inter Miami, David Beckham, se emocionó hasta las lágrimas. “Recuerdo que me subí al auto en el camino de regreso y le dije a Victoria: ‘Ni siquiera estoy seguro de poder conducir a casa’”, le dice Beckham a TIME. “No podrías haberlo escrito mejor. Fue para la MLS y para el América. Fue por el futuro del juego”.

Pocos podrían haber imaginado esta escena, el mar rosado de fanáticos perdiendo la cabeza por su nueva sensación local, siete meses antes, cuando Messi besaba el trofeo de la Copa del Mundo , asegurando finalmente el premio máximo que durante mucho tiempo se le había escapado. Messi terminó su temporada de clubes 2022-2023, con el Paris St.-Germain (PSG), con 21 goles y 20 asistencias en todas las competiciones. Luego, cuando su contrato con ese equipo terminó, las especulaciones sobre su futuro aumentaron. ¿Regresaría al Barcelona, ??equipo que lo fichó cuando tenía 13 años y era un fenómeno de Rosario, Argentina? ¿Empoderaría aún más a Arabia Saudita, un país que ha sido acusado de “lavar los deportes” su preocupante historial en materia de derechos humanos al contratar a superestrellas mundiales como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema? Al fin y al cabo, Messi ya era embajador del turismo en el reino, por lo que podría ganar unos 25 millones de dólares. (Arabia Saudita también será la sede de la Copa del Mundo de 2034).

La llamada llegó hasta el final. “La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”, le dice Messi a TIME. Confirma que volver a casa en Barcelona fue una consideración real. “Mi primera opción era volver a Barcelona, ??pero no fue posible”, dice Messi. “Traté de regresar y no sucedió”. De hecho, Arabia Saudita estuvo muy presente en la mezcla. “También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”, afirma Messi. “Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”.

Leer más en Time