VIDEO: Así es la nueva barrera “antiinmigrantes” de Texas, sin posibilidades de escalar y envuelta con alambre de púas

En otro esfuerzo por controlar el flujo de personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de Texas, liderado por Greg Abbott, implementó una nueva medida de seguridad. Cerca de la ciudad de Brownsville, se comenzó a construir un muro “estratégico” que tiene casi 2,5 metros de altura y casi 4 metros de ancho, reforzado con alambre de púas y con características que evitan que los migrantes escalen. El objetivo de este plan, que pertenece a la operación Lone Star, es hacer más difícil el ingreso ilegal al estado.

Por La Nación

“Texas está instalando muros que impiden la escalada para dificultar la entrada de inmigrantes ilegales”, escribió Abbott en su cuenta de la red social X, en un mensaje que acompañó con una foto que describe de manera visual la ejecución de su orden. “Nosotros, como estado, continuamos desplegando más acciones, contraatacando las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden, haciendo todo lo posible para evitar la entrada ilegal a nuestro país”, señaló el gobernador a Fox News.

