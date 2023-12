María Corina Machado ratificó que no existe inhabilitación en su contra

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales

María Corina Machado ratificó este viernes tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia, que no existe ninguna inhabilitación que le impida participar en las elecciones presidenciales del próximo año.

Durante una rueda de prensa, indicó que el documento que presentaron el día de hoy es una demanda por vía de hechos.

“Fuimos al TSJ a desafiar a Maduro y a su régimen. En el documento que introdujimos dejamos claro que no estoy inhabilitada, que es un acto inexistente. El recurso es una demanda de reclamación por vía de hecho. He ratificado una vez más que no existe inhabilitación. No hay acto. No hay inhabilitación”, comentó.