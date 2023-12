Calles full de gente versus tiendas vacías: Ventas decembrinas cayeron más de 40 % en Valencia

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

En una esquina del casco central de Valencia, Yajaira Pérez arreglaba la ropa mientras vociferaba las ofertas que tenía a las personas que iban pasando frente a su negocio. Era cerca del mediodía del lunes 17 de diciembre y solo había concretado una venta: “Este año las cosas están mucho más difíciles que el anterior”, sentenció.

Pérez comentó que a diario ve cómo las personas se detienen a observar las prendas de ropa, preguntan precios y siguen su camino sin comprar, situación que no era común en el mes de diciembre de años anteriores. “Yo llevo varios años en el comercio y las ventas están 50 % menos que el año pasado y eso que estoy vendiendo por debajo del precio, uno tiene que buscar la manera de vender económico para poder solventar”, dijo.

En el bulevar Constitución, al centro de la capital carabobeña, zona que concentra gran número de locales comerciales, se observa alta afluencia de personas caminando por el lugar. Sin embargo, dentro de la mayoría de las tiendas la realidad es otra: pasillos con poca gente y los trabajadores esperando que llegue algún cliente para atender.

La propietaria de una tienda de ropa y calzado, quien no quiso ser identificada, manifestó que las ventas han disminuido considerablemente en los últimos cinco años. Señaló que la mercancía que los clientes se llevan es la que tiene menor precio, sin importar su calidad.

“La gente viene, pregunta, pero no concreta. Algunos se llevan lo más económico, no buscan calidad sino el precio, no es como antes que la gente pedía marcas, ahorita no. Ahorita no importa si el pantalón le dura tres días. Yo tengo 30 años aquí y hace cinco años no estaba así. No hay afluencia”, afirmó la vendedora.

En esto coincide otra comerciante, propietaria de una tienda de calzado, ropa, accesorios, ubicada a unos 100 metros de la anterior. La vendedora indicó que no adquirieron mercancía nueva en diciembre, debido a que todavía tienen en inventario productos que no se vendieron el mes pasado.

Espera que en los próximos días, cercano al 24 de diciembre, la actividad económica aumente. “Aquí les hacemos descuentos para que puedan comprar. Siempre del monto total, hay que hacerles un pequeño descuento para que ellos puedan comprar y eso que la mercancía está en cuatro dólares, tres dólares, rematamos en dos y hasta en un dólar, y aun así cuesta. Los pasillos están vacíos, antes la cola para pagar era grande. Ahora entran dos o tres clientes esporádicamente. Hemos vendido tres veces menos que el año pasado”, aseguró.

Bajo poder adquisitivo

Durante el recorrido del equipo reporteril de lapatilla.com, se observaron ofertas en distintos rubros. Los descuentos en mercancía seleccionada oscilan entre 10 % y 50 %.

Un par de trabajadoras del sector salud, quienes pidieron no ser identificadas por temor a represalias, comentaron que salieron solo a ver los precios en las vitrinas, ya que no pueden comprar nada porque, aseguraron, les adeudan una parte de la bonificación de fin de año. “Hay mucha gente por aquí, pero hay más gente solo viendo. Nosotras salimos a ver porque no nos han pagado la otra parte”, dijo una de ellas.

María Aguilar caminó un largo trecho en busca del mejor precio para comprarle los zapatos a su hijo de seis años. “La verdad es que sí hay buenas ofertas, pero la gente no tiene plata. Yo estuve ahorrando varios meses para comprarle esto a él”, comentó.

En la avenida Cedeño estaba Alejandra Romero con una bicicleta recién comprada para su hijo. Indicó que la adquirió en 65 dólares. “La pude comprar porque un familiar me mandó la plata de afuera (el exterior del país) porque con el sueldo de aquí, imposible”, dijo.

El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares (3,64 dólares aproximadamente, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela) y no se ajusta desde marzo de 2022. La administración de Nicolás Maduro ha entregado bonos por el Sistema Patria para complementar el ingreso, pero estos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Ventas cayeron 40 %

Según cifras de la Cámara de Comercio de Valencia, en lo que va de diciembre las ventas disminuyeron alrededor de 40 % con respecto al mismo periodo de 2022.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas, explicó que esto se debe al bajo poder adquisitivo del venezolano y las escasas fuentes de financiamiento en el mercado para poder adquirir bienes y servicios.

Informó que a inicios del mes de diciembre se registró un leve aumento en las ventas, debido al pago de bonos, aguinaldos y utilidades en algunos sectores, lo que motivó a los trabajadores a salir a la calle a comprar. No obstante, la actividad económica ha disminuido en lo que va de mes.

“Es importante hacer notar que al no haber poder adquisitivo, la gente no tiene cómo adquirir bienes y servicios”, recalcó.

Manifestó que en zonas comerciales, como el casco central de Valencia, se observa gran cantidad de personas, pero el consumo es bajo.

“Una forma de medirlo es cuando estamos, por ejemplo, en un centro comercial o en el Bulevard Constitución y vemos las manos de las personas. Vemos gente en la calle, pero no vemos que estén cargando bolsas. Eso implica que no están haciendo las compras”, argumentó.

Mayor consumo en la zona norte

En la zona norte de Valencia, el panorama dista un poco de lo que se vive en el centro y sur de la ciudad. Hay mayor consumo, los precios pueden ser un poco más elevados, incluso, en los últimos días han inaugurado establecimientos comerciales de distintos rubros.

En años anteriores, en esta zona era común que viviera la gente con mayor poder adquisitivo; sin embargo, actualmente conviven personas de todos los estratos sociales.

“Puede ser que hacia el norte de repente haya más poder adquisitivo y podemos ver un poco más de movilidad. Sin embargo, no nos podemos olvidar tampoco de que se saca una media. Se coloca todo el estado, todas las zonas que venden y las que no venden, y de ahí se promedia cómo va el mes. Porque al final del día no es que le vaya a unos pocos bien y a muchos mal”, expresó Abbas.

Estrategias

Con el objetivo de atraer más clientes e incrementar el consumo, en algunos establecimientos comerciales se han empleado estrategias de financiamiento como generar su propio sistema a crédito. También está una aplicación digital en la que el cliente pueda aplicar para optar a un crédito que puede ser utilizado en algunas tiendas afiliadas.

Otra de las estrategias ha sido las ventas por abono, esto se ha visto sobre todo en comercios al sur de Valencia.

“Frente a todo esto, vemos a ese sector comercio, a todos los que ejercen esa actividad comercial, los vemos generando ofertas en distintos rubros para motivar al consumidor, y es una excelente oportunidad para que el consumidor aproveche de buenos precios en el mercado”, mencionó Abbas.

Expectativas

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia comentó que tenían expectativas de que las ventas aumentaran en las últimas semanas del año, pero la tendencia se ha mantenido a la baja.

Afirmó que no cree que haya una mejoría significativa este año, debido a que el principal problema es el bajo poder adquisitivo de los venezolanos, “sobre todo el que trabaja en la administración pública, que tiene un poder de compra muy pobre y el Estado es el principal empleador”, agregó.

Recordó que en 2022 se generó una alta expectativa económica para el 2023 que hizo que todos los sectores se prepararan con productos, bienes y servicios para poder atender ese posible crecimiento que iba a haber este año. Sin embargo, al final del primer semestre no ocurrió ese crecimiento esperado y en el segundo semestre se notó, pero de “manera muy tímida”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de los Comercios y Servicios (Consecomercio), el sector registró una contracción de alrededor de 7 % durante el primer semestre de 2023, tras el bajo consumo de los venezolanos, la inflación y falta de financiamiento bancario.

Abbas puntualizó que esperan que en 2024 la actividad económica mejore, debido al levantamiento de una parte de las sanciones a Venezuela que podría traducirse en mayores ingresos para el país por concepto petrolero.

“Con el levantamiento de una parte de las sanciones, le va a permitir al país vender su petróleo sin los descuentos que venía otorgando, y eso pudiera representar un 50 % de ingreso adicional para el país en el 2024. Con esto lo que quiero decir es que todo el sector empresarial tiene que estar preparado para esto que pudiese avecinarse, y no únicamente estar pendiente de toda la falla que hemos arrastrado en el 2023”, sostuvo.