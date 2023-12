Mujer revela que tiene una “relación erótica” con un árbol: asegura ser “ecosexual”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una historia que desafía las convenciones sociales ha llamado la atención de las redes sociales. Se trata de Sonja Semyonova, una mujer de 45 años, quien confesó tener una relación “erótica” con un enorme árbol. Para ella, ninguna relación pasada con seres humanos la ha hecho sentir como este viejo roble.

Por: Quinto Poder

De acuerdo con el medio SWNS, fue en medio de la pandemia cuando su historia tomó forma mientras caminaba al aire libre, lo que la llevó a autoproclamarse como “eco sexual”, una categoría que describe la atracción romántica y sensual hacia la naturaleza.

This woman says I’m an ‘ecosexual’ — I’ve fallen in love with an oak tree pic.twitter.com/cx9DlsXAGa

— Daily Loud (@DailyLoud) December 26, 2023